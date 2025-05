Marathon – Bungie reconnait un nouvel usage d’oeuvres sans accord de l’artiste

Si tout se passe comme prévu, le 25 septembre 2025 devrait voir l’arrivée sur nos consoles de Marathon, le prochain titre estampillé Bungie Studios. Si à la base, le titre avait tout pour plaire – un FPS multijoueur par les créateurs de Destiny et de la saga Halo, dans un univers à succès des années 90 – le développement s’avère quant à lui plus compliqué. Un studio marqué par des discordes en interne, deux années de quasi silence radio sur le projet, et un modèle économique encore en discussion alors que la date de sortie approche à vitesse grand V, cela fait beaucoup.

Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle polémique vient de s’ajouter à la liste. Hier jeudi 15 mai, une artiste indépendante écossaise a dévoilé sur le réseau social X que ses oeuvres auraient été utilisées sans son accord dans le jeu, preuves visuelles à l’appui. Plus précisément, c’est lors de l’alpha en cours sur Marathon que l’auteur aurait repéré divers visuels issus d’oeuvres datant de 2017.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Fern Hook n’a pas apprécié, ce qui est tout à fait compréhensible, et a préféré manier l’ironie.

« Bien évidemment, Bungie n’a aucune obligation de m’engager et ce même lorsque le studio travaille sur un jeu qui correspond complètement à l’univers que j’ai crée depuis des décennies (…) mais il semblerait toutefois que mon travail ait été assez bon pour devenir la cible d’un pillage intellectuel sans le moindre contact ni rétribution » Fern Hook sur X.

La réponse de Bungie ne s’est pas faite attendre. Reconnaissant une grossière erreur, le studio a toutefois tenu à se justifier, invoquant le fait que la présence d’oeuvres non autorisées dans le jeu serait due à un ancien employé. Une enquête interne a d’ores et déjà été lancée pour savoir comment cette erreur pouvait ne pas avoir été repéré en amont, et l’artiste écossaise a été contactée.

Cette histoire n’est malheureusement pas une première dans l’histoire du jeu vidéo et dans l’histoire de Bungie, décidément parsemée de couacs. En octobre dernier, une plainte avait déjà été déposée par un auteur contre le studio après qu’un arc narratif de Destiny 2 ait été considéré (puis avéré) comme un plagiat d’une partie de son oeuvre. Un mois plus tôt, une arme issue du même jeu avait également été copiée presque intégralement sur un modèle créé par un artiste indépendant.

Ces situations à répétition posent une vraie question: comment protéger l’oeuvre des petits artistes indépendants ? Car même si Bungie a reconnu son erreur et devrait régler le problème à l’amiable, il serait temps que la loi soit plus sévère avec des créateurs qui pillent en toute connaissance de cause des propriétés intellectuelles.

Une chose est sûre, Bungie Studios et Marathon n’avaient pas besoin de ça, alors que l’alpha du mois d’avril a débouché sur un faible taux de rétention des joueurs sur la durée qui peut laisser présager du pire pour le lancement du titre en septembre.