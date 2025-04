Après les polémiques, Bungie reprend son Marathon

Au terme d’un petit teasing, Bungie a annoncé que du gameplay de Marathon serait dévoilé ce samedi 12 avril 2025, à 19h.

Marathon avait été annoncé en mai 2023, lors d’un State of Play. Depuis cette date, nous étions sans nouvelles ou presque, puisqu’une petite vidéo en octobre dernier était venue nous rappeler que le titre était toujours vivant. Cette vidéo nous présentait quelques mécaniques de gameplay, et Bungie en profitait pour annoncer que le jeu n’en était qu’au début de son développement.

Quelques mois plus tard, Bungie semble avoir suffisamment progressé pour organiser un stream dédié à la présentation détaillée du jeu. Un moment qui offrira au studio l’opportunité de rassurer les joueurs et de recentrer l’attention sur le potentiel de Marathon après une période agitée. Les joueurs espèrent notamment découvrir le type de gameplay et les visuels ambitieux promis. Bungie fait face à une période de turbulences depuis 2 ans. L’an dernier, le studio a ainsi vu 17% de son effectif total être licencié, soit 220 personnes, alors que 100 salariés avaient déjà été licenciés l’année précédente.

Comme si cela ne suffisait pas, Bungie s’est retrouvé au cœur d’une polémique après cette vague de licenciement. En effet, Chris Barrett, ancien réalisateur de Marathon, avait été licencié à la suite d’une enquête interne. Il avait alors porté plainte contre Sony et Bungie en décembre dernier, les accusant de licenciement abusif et prémédité ayant pour but de ne pas lui verser une prime de quasiment 50 millions qui lui serait due selon les termes de son contrat. La réalité est toute autre, et Chris Barrett a en fait été licencié pour mauvaise conduite. Sony déclare ainsi que « plusieurs employées se sont plaintes aux ressources humaines au sujet d’un comportement inapproprié oral et écrit, les mettant en position inconfortable et leur faisant craindre des représailles si elles dénonçaient Barrett« . Il aurait également contacté des employés via Instagram et instauré des jeux du type « Action ou vérité » à forte connotation sexuelle.

En plus de toutes ces polémiques, Bungie doit affronter les suites de l’échec retentissant de Concord, jeu-service éphémère sur lequel Sony misait beaucoup, et qui a entraîné un revirement stratégique à 180°. La moitié des jeux-services prévus par le japonais a été annulée, et Marathon faisant partie des rescapés, nul ne doute que Sony a de grosses ambitions pour le titre. Bungie n’a cependant pas été mis dans les meilleures dispositions pour le développement, et on souhaite que l’équipe et la qualité du jeu n’auront pas été trop impactées par ces péripéties.

Rendez-vous ce samedi pour découvrir si Marathon saura raviver l’enthousiasme et faire oublier les récentes turbulences.