Marathon – Une bonne et une mauvaise nouvelle chez Bungie

Vous préférez qu’on commence par laquelle ?

Marathon, c’est le jeu-service sur lequel Sony compte beaucoup. C’est exactement le genre de projet qui a poussé le constructeur japonais à s’offrir le studio Bungie, à qui l’on doit Destiny. Si pour l’instant, on n’a pas vu grand-chose du jeu, et on ne sait pas exactement comment il compte se démarquer de la masse des shooters compétitifs déjà présents sur le marché, on sait que Sony et Bungie soignent la communication et l’esthétique du titre. Le premier teaser, coloré, très bien mis en scène au rythme d’une musique électro/synthwave efficace, est très excitant.

Et donc la bonne nouvelle : Joe Ziegler, le réalisateur de Valorant, a pris la place de réalisateur sur Marathon. Qu’un créateur expérimenté, ayant grandement participé à imposer un jeu dans le champ hyperconcurrentiel des shooters compétitifs est plutôt une bonne nouvelle pour Marathon et pour ceux qui attendent impatiemment le jeu, qui pourra bénéficier de l’expérience et du savoir-faire de Ziegler.

Hélas, nous vous avions promis aux côtés de cette bonne nouvelle des informations un peu moins joyeuses. Et en effet, l’arrivée de Ziegler dans l’équipe semble s’être faite dans le cadre d’un bouleversement assez important au sein des équipes travaillant sur Marathon, et travaillant plus largement chez Bungie.

Les changements de personnels et les redirections de projets sont rarement de bonnes choses. S’éloigner des idées de game design d’origine, sans pouvoir tout redémarrer de zéro (pour d’évidentes questions d’argent et de planning) peut donner des jeux bâtards, qui regardent dans plusieurs directions sans jamais vraiment en emprunter une. L’exemple le plus récent de ce type de ratage est Suicide Squad: Kill the Justice League, mais on pourrait aussi évoquer Redfall, qui, entre les jeux « à la Arkane » (Dishonored), résolument solos, et la volonté de proposer un jeu multi (pour, éventuellement, l’exploiter comme jeu-service ?), a trop hésité et s’est crashé à l’atterrissage.

Faut-il s’inquiéter pour Marathon ?

Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais il semble que Bungie marche sur des charbons ardents. Le studio aurait montré des résultats bien en deçà de ceux attendus par Sony, notamment en termes de captation des joueurs. Autrement dit, Destiny 2 n’arrive pas à conserver un nombre de joueurs actifs suffisant. C’est pourtant entre autres pour son savoir-faire sur le long terme, et sa capacité à garder « vivant » un jeu-service sur la longueur, que Sony avait racheté Bungie, dans le cadre d’une stratégie plus large offrant une place importante au jeu-service en général. On sait que le constructeur japonais est depuis revenu sur cette stratégie, annulant plusieurs projets, laissant de fait à Bungie un rôle bien moins essentiel dans l’écosystème PlayStation.

Le prochain DLC pour Destiny 2, The Final Shape, a été retardé, et si ce dernier ne remporte pas le succès escompté, Marathon pourrait bien être la toute dernière chance de Bungie qui, lors du rachat, a gardé son indépendance. Mais en cas d’accueil du jeu trop timide, Sony pourrait vouloir reprendre la main, ce qui, chez le constructeur, signifie en ce moment opérer des licenciements. « Avec le soutien de Sony, le changement le plus immédiat que vous pourrez observer est une accélération du recrutement de talents pour l’ensemble du studio afin de porter notre vision », déclarait Pete Parsons, PDG de Bungie, lors de la fusion…