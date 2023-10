Redfall tourne désormais à 60fps, mais personne ne sera là pour le voir

Ce fut l’un des gros échecs de l’année. Un échec d’autant plus important que la cascade de sorties qu’on a connue cette année empêchait toute indulgence ou autre seconde chance. Déjà, Redfall sortait sous de mauvais auspices après que le studio a annoncé que le jeu sortait « en mode qualité uniquement ». Une expression opaque qui visait à annoncer que le titre ne pourrait pas tourner à 60fps.

Mais outre cette considération technique, et le fait qu’Arkane ne sait jamais communiquer sur ses jeux, et que le flou régnait donc sur la nature du titre (solo ? multi ? solo avec une composante multi ? multi avec une petite campagne solo ?), ce dernier s’est avéré raté. Notre critique relevait ainsi des problèmes de difficulté (quasiment absente), et surtout un ennui qui s’installe rapidement, notamment pour cause de vide.

Autant de soucis que la mise à jour qui vient de sortir devrait réparer. Le patch permet ainsi enfin de profiter du jeu en 60 fps, mais apporte aussi du contenu et du gameplay qui manquait cruellement au jeu lors de sa parution. Les possibilités d’infiltration et d’éliminations silencieuses ont été renforcées pour un gameplay plus ouvert, des zones complètement vides ont été repeuplées, et toute une série de corrections ont été effectuées quant aux performances, à l’interface, mais aussi à l’accessibilité, au gameplay, au combat… Le détail des corrections peut être consulté sur le site de Bethesda.

On ne peut que se réjouir du fait que le jeu n’ait pas été abandonné malgré un lancement catastrophique. Bethesda tient ainsi les promesses de Pete Hines, responsable de l’édition pour la société, qui s’était exprimé dans les colonnes de GamesIndustry.biz promettant que Bethesda continuerait à travailler sur Redfall jusqu’à ce que dernier soit un bon jeu ( « a good game »).

Et il est possible que Redfall soit désormais effectivement un bon jeu. Mais il est aussi très fortement possible que personne ne s’en rende jamais compte. A l’heure où nous rédigeons ces lignes, et d’après SteamCharts.com, seuls 15 joueurs ont lancé Redfall, avec une moyenne des trente derniers jours située sous la barre des 17 joueurs ! Et la sortie du patch le 6 octobre dernier ne semble avoir eu aucun impact sur le nombre de joueurs.

L’image du jeu était probablement trop écornée, et, on le disait plus haut, la concurrence trop féroce. Ce qui pose une nouvelle (nouvelle, nouvelle) fois la question des agendas. On a bien compris que Microsoft tenait à sortir Redfall à la date décidée pour des raisons de remplissage du Game Pass. La société met en effet en avant les sorties « day one » dans son catalogue, et a besoin à ce titre d’un achalandage régulier.

Cependant, à sortir contre vents et marrées un titre qui de toute évidence n’était pas prêt, l’américain ne rend pas service au Game Pass, qui doit ensuite se défendre d’héberger des jeux « tout pourris ». Mais surtout, il a ici condamné à mort un titre qui aurait pu se révéler bien meilleur que l’image qui est la sienne aujourd’hui.