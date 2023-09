Starfield – Pari gagné pour Microsoft et Bethesda

C’est peu dire que d’affirmer que Microsoft comptait beaucoup sur Starfield. Le jeu était attendu depuis déjà avant la sortie des consoles de la génération actuelle, et un lancement raté aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour Bethesda et pour Xbox de façon générale.

Heureusement, ce ne fut pas le cas. L’accueil critique fut bon, même si le jeu ne s’est pas montré aussi grandiose qu’attendu, la faute à une écriture en retrait, et à un gameplay un peu plat, voire daté, sur certains aspects. Une critique globalement positive qui, associée à un marketing solide, a permis au jeu de s’installer en cinquième position des meilleurs démarrages de l’année en Europe.

Il se situe derrière (dans l’ordre) Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom¹, Jedi Survivors, et devant Resident Evil 4 et Final Fantasy 16. Xbox remporte ainsi la guerre des exclus face au Final Fantasy XVI de la PlayStation 5, aidé, c’est vrai, par sa sortie sur PC, mais sera rapidement à nouveau défié par Marvel’s Spider-Man 2 (dont la sortie est programmée pour le 20 octobre).

On note aussi que Starfield prend la première place des nouvelle licences pour 2023, et de loin, puisque le Top 10 des ventes en Europe est constitué de neuf neuf autres marques déjà bien installées (en plus des six citées ci-dessus, on retrouve F1 23, Dead Island 2 et NBA 2K23).

Il pourrait même peut-être grappiller une petite place au classement, puisque les chiffres le situant cinquième meilleur démarrage de 2023 sont ceux de la semaine de sortie, et le jeu avait déjà écoulé quelques copies de son Édition Premium la semaine précédente, copies qui ne sont ici pas comptabilisées. C’est aussi tout simplement le plus gros succès pour Xbox depuis le lancement des consoles Series, devant Forza Horizon 5.

Beau succès, donc, et pari réussi pour Xbox et Bethesda – qui doivent souffler de soulagement –, d’autant plus que ces chiffres et ce classement ne prennent pas en compte le Game Pass. Car Starfield est disponible sur le catalogue par abonnement de Xbox depuis la date de sa sortie, le 6 septembre dernier, et nul doute que bon nombre de joueurs sont passés par ce canal pour explorer l’espace.

Un succès en termes de ventes qui montre ainsi qu’un service comme le Game Pass peut très bien se conjuguer avec la distribution de jeux au détail, de façon complémentaire. On attend de voir maintenant s’il y a eu un véritable « effet Starfield » sur le nombre d’abonnés, auquel cas Microsoft aurait vraiment gagné sur tous les fronts. On sait que sur le marché anglais (le premier en Europe), on a constaté un sursaut des ventes de consoles lors de la sortie du jeu, mais aussi que le constructeur américain est assez timide quand il s’agit de partager des chiffres exacts quant à son nombre d’abonnés payant…

Reste enfin à voir comment le jeu se comportera sur la durée et s’il restera un argument suffisant pour continuer à rendre le Game Pass attractif en dehors de cette période de sortie et de communication intensive autour du jeu.

Meilleures ventes de jeu en semaine 1 sur l’année 2023 (source Games Sales Data cité par GamesIndustry.biz) :

Hogwarts Legacy (Warner) Diablo 4 (Activision Blizzard) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)¹ Star Wars Jedi: Survivors (EA) Starfield (Microsoft) Resident Evil 4 Remake (Capcom) Final Fantasy 16 (Square Enix) F1 2023 (EA) Dead Island 2 (Deep Silver) NBA 2K23 (2K Games)

¹Les ventes dématérialisées de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne sont pas prises en compte dans ce classement, Nintendo ne les ayant pas communiquées. Le jeu pourrait donc potentiellement occuper une place supérieure, voire la première place du classement.