God of War Ragnarok, BotW2, Starfield – Après Elden Ring, où est “the Next Big Thing” ?

L’industrie du jeu vidéo se remet tout doucement du phénomène Elden Ring. Les joueurs qui ont fini le jeu sont de plus en plus nombreux, les speedrunners réussissent désormais à en voir le bout en moins de 10 minutes, et même si tous ses secrets sont loin d’avoir été révélés, on se prépare tous un peu à passer à autre chose. Mais à quoi ?

Depuis deux ans, les évènements vidéoludiques de taille se sont enchaînés. On a dit au revoir à la 8ème génération de machines dans un feu d’artifice porté par le chef d’œuvre The Last of Us Part II, sorti début 2020, et qui a fait couler énormément d’encre tant avant sa sortie (on redoutait cette suite autant qu’on aime le premier épisode) que pendant et après, notamment de par ses prises de positions narratives radicales.

À peine le temps de souffler, c’est la surprise Ghost of Tsushima qui a emporté l’actu. Bien que très classique, le jeu a réussi un peu tout ce qu’il a fait et fut un excellent dernier titre pour la PlayStation 4 (Du moins le croyait-on, avant de découvrir qu’on aurait toutes les difficulté du monde à passer à la gen’ suivante). Mais avant de totalement débrancher nos Xbox One et PS4, on trépignait d’impatience à l’idée d’enfin pouvoir rencontrer les habitants de Night City.

Après des mois et des mois à faire monter la hype, des centaines d’articles autour de la conception, de l’univers et des propositions du jeu, Cyberpunk 2077 sortait enfin. Et comme pour The Last of Us Part II, le jeu aura fait au moins autant parler de lui après sa sortie qu’avant. Mais pas pour les bonnes raisons. Le titre restera probablement comme l’accident industriel majeur de sa génération.

Nous sommes fin 2020, et les consoles de 9ème génération arrivent sur le marché. Enfin, quelques unes d’entre-elles, la pandémie empêchant d’achalander les boutiques comme il le faudrait. Les machines deviennent d’autant plus un objet de désir qu’elles sont presque inaccessibles. Les comparaisons, les specs techniques, les jeux attendus, les moyens de réussir à en acquérir une sont autant de sujets qui occupent la planète gaming.

L’année 2021 sera celle des premiers jeux PS5. Returnal, Ratchet & Clank ou Deathloop. Pas encore de “console seller” dans cette liste, mais autant d’occasions de voir un peu ce que la machine a dans le ventre. C’est l’année des premières exclus, mais aussi celle des reports. La pandémie n’est pas encore terminée, et de nombreux titres qu’on attendait sont décalés à l’année suivante. Une façon de faire les gros titres pas forcément très heureuse, mais toutefois autant de grain à moudre pour la presse, les commentateurs et les joueurs.

Fin 2021, la sortie de Forza Horizon 5 vient inaugurer une saison riche en AAA de premier plan. En janvier, Légendes Pokémon Arceus bouleverse un peu la formule Pokémon en organisant sa chasse aux petits monstres en monde ouvert. Puis deux des jeux les plus attendus de l’année se chevauchent, avec les sorties quasi-simultanées d’Horizon Forbidden West et Elden Ring, qui éclipsent ce qui, en d’autres circonstances, aurait pu aussi faire l’évènement : les sorties de Dying Light 2 et Gran Turismo 7.

Ce qui nous amène à aujourd’hui, et à ce constat : après deux années d’actu particulièrement riche en rebondissements et en titres de premier plan, l’industrie semble faire une pause. Le premier semestre 2021 n’est pas encore terminé, mais on n’attend déjà plus aucun titre majeur pour la période. Attention, il y a surement de très bons jeux à paraître. Trek to Yomi, par exemple, qui arrive dans quelques jours, semble très prometteur. Mais aucun titre avec le potentiel d’une hype à la Cyberpunk 2077 ou Elden Ring n’est sur les radars.

God of War: Ragnarok sera surement le prochain très gros jeu du côté de chez Sony. Mais on ne l’imagine pas « game changer » (on peut se tromper…) et surtout, il n’arrivera pas avant la fin de l‘année. Et avec une communication proche de zéro autour du jeu, il n’est pas celui qui occupe au premier plan les esprits aujourd’hui.

Chez Xbox, c’est Starfield qui ne sera rien de moins que le plus gros jeu depuis la sortie des consoles Series. Mais là encore, le peu d’actu autour du jeu fait que l’excitation reste contenue. D’autant que la date de sortie fixée au 11/11/22 a été annoncée si tôt que l’idée d’un report n’est pas complètement exclue… De même pour Breath of the Wild 2. Le jeu devait sortir cette année, mais a sans surprise été repoussé à 2023. Chez les tiers, il y aussi quelques grosses licences dans les tiroirs, comme Gollum ou Hogwarts Legacy, mais là encore, les reports et les scandales à répétition (autour de l’univers Harry Potter, surtout), empêchent peut-être la mayonnaise de monter.

À moins que ce ne soit le contrecoup de la sortie d’Elden Ring, un jeu dont on dit qu’il a tant rebattu les cartes que l’industrie va avoir du mal à suivre. Alors le temps va-t-il faire redémarrer l’encéphalogramme du jeu vidéo ? À moins qu’un éditeur nous sorte de son chapeau un titre magistral qui réussira à emporter les foules ? Et de votre côté, y a-t-il une pépite qui se fait pour le moment discrète mais qui, selon vous, fera parler d’elle à sa sortie ?