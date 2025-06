Sonic enchaine les partenariats (McLaren, Magic) à l’approche de Sonic Racing

Depuis quelques années, et après une sacrée traversée du désert, Sonic a de nouveau le vent en poupe. C’est bien simple, le hérisson bleu de SEGA est partout. Au cinéma, les films sont des cartons, et les derniers jeux ont plutôt réussi à convaincre le public et la critique. Alors forcément, et alors que nous allons entrer dans la période de promotion pour Sonic Racing: Crossworlds, d’autres entreprises sentent bien qu’il pourrait être intéressant de surfer sur la popularité actuelle de la licence.

SEGA vient ainsi d’annoncer deux nouveaux partenariats, et pas des moindres. Sonic va tout d’abord s’associer à McLaren Racing pour une campagne intitulée « Racing Around the World » qui courra jusqu’en 2026. Quoi de plus logique à quelques mois de la sortie du jeu de kart le plus ambitieux de l’histoire de SEGA.

Plus suprenant, un crossover avec Magic: The Gathering aboutira très bientôt à la sortie de cartes en éditions limitées à l’effigie de Sonic et ses amis, dans la gamme Secret Lair. Amis collectionneurs, préparez votre porte-monnaie, l’addition pourrait être salée. La boutique en ligne ouvrira le 14 juillet prochain.

Deux crossover pour le prix d’un. Mais alors, le métaverse mis en avant dans le prochain Sonic Racing deviendrait-il réalité ? Une chose est sûre, la marque fait vendre, et nous ne sommes pas à l’abri de voir d’autres partenariats fleurir dans les prochains mois. Après tout, même la célèbre marque UHU s’y est collée pour la rentrée prochaine.

Retour aux premières amours

Trente-ans après une première incursion, Sonic revient donc dans le monde de la Formule 1. À l’époque, SEGA avait sponsorisé le grand prix d’Europe, durant lequel Ayrton Senna avait soulevé un trophée à l’effigie du hérisson après sa victoire. Un sacré coup de pub pour l’époque.

Mais aujourd’hui, le monde a bien changé, et ces sponsoring sont devenus légions. SEGA et Mclaren promettent toutefois déjà qu’il ne s’agira pas que d’un prête-nom. De nombreuses animations devraient avoir lieu dans l’année, IRL dans l’univers de Mclaren et les paddocks, mais aussi virtuellement, dans Sonic Racing: CrossWorlds. Des expériences hybrides à double but: attirer un public jeune vers le monde de la Formule 1, en petite perte de vitesse ces dernières années, mais aussi préparer au mieux le terrain pour les futures aventures vidéoludiques du hérisson.

Quant à l’association avec Magic: The Gathering, elle ressemble plus à un coup marketing opportuniste sans lien réel avec le futur de la licence. Sonic est loin d’être le premier personnage de jeu vidéo à s’immiscer dans l’univers des cartes à jouer, et à chaque fois, c’est quasiment un raz-de-marée. Nul doute que les trois packs qui s’apprêtent à sortir devraient attirer autant les collectionneurs de cartes Magic que les fans de la licence de SEGA. Un deal gagnant-gagnant à venir ?