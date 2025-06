Sonic Racing: Crossworlds – Le Hérisson s’attaque au multivers

Révélé lors des Game Awards 2024, Sonic Racing: Crossworlds est officiellement dans les starting-blocks. Profitant de la grand messe annuelle de Geoff Keighley, le jeu de course s’est maintenant offert une date de sortie et un nouveau trailer. Rendez-vous est pris le 25 septembre 2025 pour retrouver Sonic et tous ses amis. Alors, véritable concurrent ou simple alternative à Mario Kart World, tout juste sorti des cartons de la Switch 2 ? S’il faudra bien évidemment patienter pour en savoir plus, une chose est sûre, l’ambition de Sonic Team et Sega pour le dixième opus de la saga est énorme.

Le Hérisson s’ouvre aux autres licences

Avec vingt-trois personnages jouables et vingt-quatre circuits disponibles, le contenu est de plus en plus imposant. Et il devrait y avoir des surprises, comme la présence annoncée sur la ligne de départ de personnages issus d’autres univers que celui du hérisson bleu, comme Minecraft ou encore Yakuza.

Surtout, la force de Sonic Racing: Crossworlds pourrait justement bien être l’introduction des fameux crossworlds. Via des anneaux de téléportation, le joueur peut se retrouver sur un tout autre circuit durant un tour, avant de revenir sur le circuit initial. Une sorte de réponse aux transferts dans le monde ouvert de Mario Kart World ?

Au vu du trailer, le jeu ne semble pas parti pour révolutionner le jeu de kart sur consoles, du moins niveau gameplay. De la vitesse, de la couleur, des objets, de la personnalisation de véhicules et des circuits variés, la recette n’a pas évolué depuis belle lurette (et le pourra-t-elle encore ?). Mais Sonic Racing: Crossworlds semble avoir d’autres atouts dans sa manche. Tout d’abord, en se positionnant sur PS5 et Xbox Series, le jeu semble tout simplement plus beau que son plus féroce concurrent.

Le cross-platform qui changera tout ?

Et le terme Crossworlds n’a rien d’anodin et ne semble pas évoquer uniquement les différents univers présents dans le titre. Il s’agit sans doute d’une référence au fait que le jeu proposera également un mode en ligne cross-platform qui pourrait bien attirer de nombreux joueurs, la sortie de Sonic Racing : CrossWorlds étant prévue sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch et PC ! Un coup marketing, qui si le jeu s’avère fun et réussi, pourrait faire mouche, là où Mario Kart World se cantonnera aux frontières de la Nintendo Switch 2 (même si on ne doute aucunement de sa réussite).

Attention tout de même de ne pas confondre ambition et excès de cupidité. Le titre proposera également un système de Season Pass qui, s’il est à la mode depuis des années, a la fâcheuse manie de transformer certains jeux en pay-to-win, avec à la clé, un bouche à oreille qui en prend un sacré coup. Ce serait dommage tant le trailer présenté hier nous a mis l’eau à la bouche.