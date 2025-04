Mario Kart à 90€ – Nintendo fixe-t-il une nouvelle norme ?

La semaine dernière, le Nintendo Direct a braqué les projecteurs sur une annonce qui a rapidement enflammé la communauté des joueurs : le prochain Mario Kart, Mario Kart World, sera commercialisé au prix de 80€ en version dématérialisée et, plus étonnamment, à 90€ en version physique. Ce tarif, s’il venait à se généraliser, pourrait bien établir un nouveau standard de prix pour les jeux AAA, cinq ans après que Sony ait franchi le cap des 80€, entraînant dans son sillage une grande partie de l’industrie.

Face à cette polémique grandissante, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a tenu à clarifier la position de l’entreprise lors d’une interview accordée au Washington Post. Selon lui, il ne s’agit en aucun cas d’une nouvelle référence tarifaire imposée au marché, mais plutôt d’une stratégie de « prix variable » adoptée par Nintendo pour ses propres titres. Pour étayer son propos, Doug Bowser a souligné que Donkey Kong Bananza, un autre titre majeur à venir, serait quant à lui vendu 80€ en boîte, illustrant ainsi la flexibilité de leur approche. Il a insisté sur le fait que le prix de chaque jeu était déterminé en fonction de « la profondeur, du gameplay et du contenu » qu’il offrait aux joueurs.

Interrogé sur la question de savoir si son rôle de leader de l’industrie impliquait d’initier une nouvelle augmentation des prix, Doug Bowser a répondu avec nuance :

« Je pense que ce n’est pas à propos du fait de représenter l’industrie .. C’est surtout à propos de Nintendo, décidant de faire ce qui est juste pour valoriser au mieux chacun de ses produits. Même dans la génération précédente, nous faisions varier les prix des jeux »

Il est vrai que Nintendo a déjà pratiqué cette stratégie de politique tarifaire variable sur la génération précédente. En effet, Tears Of The Kingdom, sorti en 2023, était commercialisé à 70€, tandis que Breath Of The Wild était vendu 60€ à sa sortie. Cette augmentation de 10€ peut cependant s’expliquer par le contexte de la nouvelle génération de consoles PlayStation 5 et Xbox Series, qui avait déjà vu une hausse généralisée des prix des jeux AAA, passant de 70€ à 80€, et peut-être que sans cette hausse, Tears of The Kingdom aurait été vendu au même prix que Breath Of The Wild.

Cependant, la barre des 90€ pour un titre comme Mario Kart World soulève des questions inédites. Depuis quelques mois, des rumeurs insistantes évoquent la possibilité que Grand Theft Auto VI, un titre particulièrement attendu et ambitieux, puisse atteindre le seuil symbolique des 100€. L’augmentation du prix de Mario Kart World intervient avant même la sortie du prochain opus de Rockstar, laissant planer le doute sur une potentielle nouvelle vague d’inflation tarifaire dans l’industrie.