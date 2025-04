Switch 2 – Nintendo va-t-il réussir son coût ?

Nous l’attendions, vous l’attendiez, Nintendo a enfin levé le voile sur sa console Switch 2, développant en détail ses spécificités et caractéristiques, son line-up de sortie, ses accessoires, sa date de lancement et, bien plus discrètement, ses prix. Une heure de prise de parole riche en informations donc, et dont nous sommes sortis dubitatifs, pour ne pas dire carrément déçus. Après avoir marché sur l’eau pendant près de 8 ans, écoulant plus de 150 millions de machines et 1,3 milliards de jeux, on ne voit pas comment, au vu de ce qui nous a été présenté, Nintendo pourrait poursuivre sur cette lancée.

Que cette heure fut longue. On ne veut pas jouer les rabat-joie, mais en dehors du Mario Kart World introductif, du Donkey Kong Bananza conclusif, et de quelques cacahuètes de ci de là, on s’est quand même passablement ennuyé. Nintendo a pris son temps pour nous expliquer ses nouvelles fonctionnalités, comme le mystérieux bouton C permettant d’activer le GameChat qui se résume à un micro situé sur la console. Tout ça pour ça.

Parmi les accessoires fortement mis en avant, il y a cette caméra qui pourra se brancher sur le port USB-C de la console afin de pouvoir montrer sa trogne, dans une résolution d’un autre temps, à ses amis pendant quelques parties endiablées de Mario Kart World par exemple. Cette caméra servira aussi pour quelques jeux et extensions, du moins dans un premier temps (à 60 € l’accessoire, cela commence à piquer fort) comme avec Mario Party Jamboree qui se dotera dès le 24 juillet pour l’occasion d’un DLC Jamboree TV qui nous rappelle les heures sombres de l’Eye Toy il y a plus de 20 ans.

Car pour nous faire raquer, Nintendo ne semble pas manquer d’imagination. On s’attendait à voir poindre une floppée de jeu PS4/Xbox One portée sur la nouvelle console de Nintendo (et il y en aura, à l’image d’Hogwarts Legacy, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Elden Ring, Split Fiction, Cyberpunk 2077…) mais beaucoup moins à ce que Nintendo nous ressorte ses titres les plus récents à la moulinette Switch 2. On a cité Mario Party Jamboree, mais Kirby et le Monde Oublié aura aussi droit à une extension dans sa réédition et les Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom bénéficieront d’un boost technique et graphique.

On soupire déjà fort devant un contenu aussi creux, mais le pire est à venir, et le pire, ce sont les tarifs. La console Switch 2 seule sera proposée à 469,99 euros tandis qu’un pack avec Mario Kart World sera lui commercialisé à 509,99 euros. À ce prix-là, et pour jouer à des jeux de la génération précédente ou concurrente, autant acheter une PS5 ou une Xbox Series, voire un Steam Deck non ? Cela laissera le temps à Nintendo de, peut-être, étoffer son catalogue.

Mais ce n’est toujours pas le pire. Nintendo en a profité pour dévoiler, en catimini sur le Nintendo Store, le prix de ses jeux, et nous n’en avons pas cru nos yeux. Rendez-vous compte, Mario Kart 8 Deluxe est vendu au prix de 60 € depuis sa sortie, les jeux Nintendo ne baissant que très rarement de prix au fil du temps. Mario Kart World sera lui facturé à 90 € (et 80 € en dématérialisé). 50 % d’augmentation, rien que ça. Le nouveau Donkey Kong sera quant à lui à 80 € (70 € sur l’e-shop).

Une hausse de prix qui se justifierait par la nouvelle puissance affichée par la console. Un écran de 7,9 pouces LCD 4K/120FPS, HDR, de l’audio 3D, une capacité de stockage de 256 Go (contre 32 Go pour la Switch), des Joy-Con améliorés, il faut bien que quelqu’un paie la facture, quand bien même on ne les attendait pas sur ce terrain-là. Pas un mot toutefois sur l’autonomie de la batterie, mais petit à petit, le constructeur nippon se met à jour.

On râle, mais il y a quand même quelques nouvelles réjouissantes, comme l’intégration de quelques titres GameCube dans le pack additionnel de l’abonnement Switch Online et ce, étonnamment, sans surcoût. On y retrouvera notamment Zelda: Wind Waker (et tant pis pour le remaster Wii U), Chibi-Robo, Pokémon XD et Colosseum, Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Mario Smash Football et Luigi’s Mansion. En attendant probablement d’autres titres emblématiques de la machine.

In fine, on ne comprend pas vraiment où Nintendo veut aller avec sa Switch 2. Outre le catalogue peu engageant sorti de Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, c’est la politique tarifaire qui nous interroge. Avec ce positionnement, la firme de Kyoto ne s’adresse plus vraiment à un public familial et n’a plus les arguments pour séduire les joueurs PC ou PS5/Xbox Series.

Avec ce positionnement, la Nintendo Switch 2 se met en effet en concurrence frontale avec les Steamdeck, ROG Ally et autres machines du genre, sans pouvoir en soutenir la comparaison technique, a priori, ou en termes de catalogue. Comment convaincre alors ces joueurs de passer à la caisse ? On a bien du mal à se dire que ce sera avec les jeux.