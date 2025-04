Mario Kart World – Entrez dans la course sur Switch 2 !

C’était le seul jeu confirmé pour la très attendue Switch 2 depuis son annonce en janvier dernier, et les quelques secondes qu’on en avait aperçu avaient déjà suffi à faire couler beaucoup d’encre sur Internet. Aujourd’hui, c’est le Nintendo Direct de présentation de la console qui a démarré sur les chapeaux de roues avec un tout nouveau Mario Kart. Intitulé Mario Kart World, ce nouvel opus sera le premier titre à ouvrir le bal des nouveautés exclusives Switch 2 dès sa sortie.

Première grosse nouveauté : Mario Kart World se rapprochera désormais d’un jeu en monde ouvert. Les circuits de course seront tous dans une seule et même région, que l’on pourra explorer à notre guise. Selon l’heure de la journée et la météo, l’atmosphère sera différente sur un même parcours. Un nouveau mode « survie » permettra aux joueurs d’enchaîner plusieurs courses successives sur la carte sans écran de chargement, et le but sera d’explorer cette grande carte et de réussir à passer à travers des checkpoints avant un temps imparti.

L’autre changement qui arrive dans Mario Kart World et qui avait déjà été aperçu dans les premières images, c’est le passage à vingt-quatre joueurs par course (contre douze dans Mario Kart 8). De quoi pimenter encore plus les parties. Plus tard lors du Nintendo Direct, on a pu voir la nouvelle fonctionnalité de chat vocal et de partage d’écran en action, et on imagine que ce jeu s’y prêtera très bien, au moins pour les parties en comité restreint.

Évidemment, qui dit nouvel opus dit nouvelles courses, nouveaux personnages et nouveaux objets. On retrouvera les classiques Luigi, Peach et Bowser dans Mario Kart World, mais la bande-annonce nous montre qu’on pourra aussi jouer avec des pilotes plus originaux comme Carottin ou la vache du circuit Prairie Meuh Meuh » Le jeu reprendra des circuits déjà bien connus des fans mais en ajoutera des inédits, avec des passages en jet-ski sur l’eau, en scooter des neiges, des sauts entre deux murs, ou encore des figures à réaliser sur des barres métalliques.

Beaucoup de questions restent en suspens : à quoi servent les différentes tenues qu’on peut voir dans ce trailer ? Quels seront les nouveaux objets à récupérer pendant une course pour embêter ses adversaires ? À combien de circuits peut-on s’attendre ? Les réponses seront sans doute données lors d’un Mario Kart World Direct qui aura lieu le 17 avril prochain. Pour la sortie du jeu, rendez-vous le 5 juin, jour de lancement de la Switch 2, mais comptez tout de même entre 80 et 90 € pour pouvoir remonter au volant de votre bolide.