Cartes de jeu virtuelles – Un système prêt à convaincre ?

Lors de son dernier Nintendo Direct, la firme de Kyoto a dévoilé une fonctionnalité tournant autour de ce qu’elle a appelé les cartes de jeu virtuelles. Basiquement, il s’agit de rapprocher ses jeux numériques du mode d’utilisation des jeux physiques en permettant de gérer sa collection de titre via un menu dédié. Mais ce qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est la possibilité évoquée de pouvoir prêter ses jeux dématérialisés comme on pourrait le faire avec des cartouches traditionnelles.

Hallelujah! pourrait-on hurler. Enfin un constructeur fait un geste en faveur des consommateurs en permettant au dématérialisé de s’affranchir d’un de ses principaux points faibles par rapport au cartouches réelles. Mais c’était sans compter sur les restrictions évoquées par le géant nippon qui risquent de rendre la fonctionnalité extrêmement situationnelle voire carrément inutile pour une large majorité des possesseurs de switch. Mais l’important est peut-être ailleurs.

Au-delà de la limite des deux semaines de prêt, la principale restriction provient du fait qu’il faille impérativement, afin d’activer ce partage, une connexion sans fil locale, et procéder ainsi à chaque nouveau prêt. D’autant qu’il n’est possible de ne prêter qu’un jeu à la fois par personne de son groupe familial. N’aurait-il pas été malin d’inclure la possibilité de prolonger ce prêt une ou plusieurs fois plutôt que d’obliger les personnes à reproduire le process. Le but est-il vraiment de rendre les jeux dématérialisés aussi flexibles et pratiques que les jeux physiques ?

L’in des principaux intérêts que l’on voit aux cartes de jeu virtuelles concerne les possesseurs de plusieurs machines de la gamme Switch. Par exemple, après avoir acheté un jeu sur l’e-shop de Nintendo sur la Switch « de salon », ce système permet de le partager sur sa Switch Lite afin de pouvoir y jouer, même sans connexion internet, où l’on veut et quand l’on veut, sans avoir besoin d’effectuer une vérification de licence en ligne. Et avec la Nintendo Switch 2 qui approche à grand pas, on imagine aisément que de nombreux futurs acheteurs de la future machine de Nintendo pourraient trouver une utilité à cette fonctionnalité.

Ainsi, si nous restons plutôt septiques devant cette initiative de Nintendo, ce système de cartes de jeu virtuelles, bien qu’extrêmement restrictif, pourrait créer un précédent qui feraient bouger les lignes dans le bon sens, dans celui du consommateur. Beaucoup de conditionnel, certes, mais si cette option devient une norme à l’avenir du côté de chez Nintendo et qu’elle s’améliore au fil des mois et des années pour devenir une vraie alternative aux prêts de jeux physiques, comment réagiraient alors la concurrence, qu’il s’agisse des consoliers ou des acteurs du jeu PC (Steam, Epic Games…) ?

Un des autres points qu’il conviendrait d’éclaircir serait celui des éditeurs tiers. On le sait, lorsque l’on achète un jeu numérique, on obtient une licence d’utilisation, mais le jeu en lui-même ne nous appartient pas vraiment. Ainsi, si on peut imaginer que Nintendo autorise le prêt de cette licence d’utilisation à un autre joueur (d’ailleurs, seuls leurs jeux sont visibles durant la présentation), quid pour les autres studios. Serait-il possible d’acheter un jeu Square-Enix sur l’e-shop, par exemple, et de le prêter à un ami via les cartes de jeu virtuelles, sans l’autorisation du propriétaire de la licence ? Et auquel cas, pourquoi ne pourrait-on pas à terme le faire sur d’autres machines, voire même revendre ledit jeu ?

Tant de questions qui pourraient aussi expliquer pourquoi cette option parait aussi peu pratique d’utilisation, malgré les discours tenus lors de sa présentation, l’idée étant peut-être de ne pas faire peur aux partenaires en suggérant que des ventes pourraient se perdre, mais plutôt de faire évoluer les modes de consommation tout en boostant au passages les ventes d’abonnements familiaux.

Ainsi, si nous ne sommes pas particulièrement enthousiasme face à cette option qui sera déployée via une mise à jour prévue à la fin de ce mois d’avril, nous restons curieux de voir comment les autres acteurs de l’industrie vont s’adapter à cette évolution proposée par Nintendo et les émules qu’elle pourrait provoquer.