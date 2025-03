Nintendo Today – Le constructeur fait sa pub dans votre téléphone

Ce 27 mars, Nintendo a diffusé un Direct entièrement consacré à la Switch première du nom. Entre attentes (comblées ou non) et surprises (des cartouches virtuelles à prêter à ses amis ?) une annonce en particulier a retenu notre attention. Derrière une promesse en apparence candide, un certain projet s’est imposé comme un intrus aux intentions… disons, questionnables.

C’est en 2011 que le Nintendo Direct s’est imposé comme le format de communication phare du constructeur, un modèle si efficace qu’il a fini par être repris par ses concurrents, à commencer par Sony et son State of Play mais également des plus petits comme récemment Annapurna et Dreamhaven.

Solution pratique imbattable : tout est pré-enregistré. Le rythme est maitrisé, le budget allégé et la date n’est pas imposée. Tout le contraire d’une participation à l’E3, qu’on pourrait soupçonner d’être à l’origine du format. Qui pourrait oublier l’instant légendaire de Wii Music en 2008, et la gêne collective qui continue encore aujourd’hui de hanter les mémoires (et les cauchemars) de nos rédacteurs ?

Et quant au sujet qui nous concerne aujourd’hui, exit la désinformation et les rumeurs interminables autour de Silksong : le constructeur nous présente Nintendo Today, une application mobile pensée pour connecter directement les joueurs aux annonces officielles, en temps réel. Qu’il s’agisse d’un jeu à venir, d’une mise à jour ou d’un événement spécial, chaque information sera désormais accessible instantanément via cette plateforme.

Ce système ambitieux promet de révolutionner la manière dont les nouvelles circulent au sein de l’écosystème Nintendo. Mais est-ce vraiment la fin des spéculations douteuses et des fausses fuites qui pullulent sur les réseaux sociaux ? Rien n’est moins sûr. Les créateurs de contenu et rédacteurs peu scrupuleux ont toujours su capitaliser sur le moindre frémissement de l’actualité pour générer du clic, et un canal officiel supplémentaire ne fera probablement qu’alimenter la machine.

Pire encore, on pourrait assister à une nouvelle vague d’articles et de vidéos disséquant chaque mise à jour de Nintendo Today, qu’elle soit pertinente ou non. L’application risque-t-elle alors de devenir un simple prétexte pour nourrir un flux continu d’informations anecdotiques ou d’anecdotes inutiles sur les personnages de la licence ?

Une autre question se pose : jusqu’où Nintendo compte-t-il s’immiscer dans le quotidien numérique de ses utilisateurs ? Si l’intention première semble être de reprendre le contrôle du flux d’informations autour de la marque, difficile de ne pas y voir également une manœuvre commerciale un brin insistante. Entre notifications récurrentes et rappels stratégiques, Nintendo Today pourrait bien transformer le smartphone de ses utilisateurs en un véritable mégaphone promotionnel, toujours prêt à capter leur attention.

Si cette initiative garantit un accès immédiat aux actualités officielles, elle pourrait également se révéler envahissante, transformant chaque notification en une incitation à consommer davantage. Entre innovation et omniprésence, Nintendo Today devra trouver le bon équilibre pour éviter de devenir un gadget intrusif plutôt qu’un véritable outil d’information.