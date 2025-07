Donkey Kong Bananza – Qui sont les développeurs ?

Il y a quelques jours, nous apprenions de Nintendo que l’équipe qui travaillait sur Donkey Kong Bananza était la même équipe qui avait développé Super Mario Odyssey, sorti en 2017. Si l’on s’en doutait déjà en regardant les extraits du jeu diffusés par Nintendo, la confirmation officielle nous permet de nous intéresser à l’équipe en charge du platformer 3D exclusif à la Nintendo Switch 2.

Donkey Kong Bananza entre de bonnes mains

Quiconque a joué à Super Mario Odyssey a pu reconnaître dans Donkey Kong Bananza des traits similaires : que ce soit les bananes à récupérer qui fonctionnent comme les lunes, la direction artistique ou même le level design en lui-même, tout dans le nouveau Donkey Kong nous rappelle le Mario 3D exclusif à la Switch.

Bien sûr, la confirmation de Nintendo prête à ambiguïté puisque l’on nous a seulement indiqué que l’équipe s’occupant du nouveau jeu était « la même que celle ayant travaillé sur Super Mario Odyssey » ; il est impossible de savoir si Nintendo parle de l’équipe en elle-même, et ce dans une composition similaire, ou si l’on nous parle ici du Nintendo EPD Production Group No. 8, la structure s’étant occupé du précédent jeu.

Les grands noms ayant porté Super Mario Odyssey semblent de retour : Kenta Motokura, le réalisateur du jeu n’a, semble-t-il, pas eu de nouveau projet depuis la sortie de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, de même que Futoshi Shirai, le planning director, Rikuto Yoshida, l’art director, Norihiro Aoyagi, le programming director, ou bien Yoshiaki Koizumi, le producteur. Potentiel absent de l’aventure Donkey Kong Bananza : Koichi Hayashida ; le co-producteur du jeu de 2017 a depuis quitté le groupe 8 pour entrer au Nintendo EPD Production Group No. 10, où il a notamment été game designer sur Super Mario Bros. Wonder.

Si l’équipe reste en effet quasiment inchangée, nous pouvons nous attendre à un jeu au moins aussi solide que Super Mario Odyssey.

Kenta Motokura, le réalisateur révolutionnaire de Yoshiaki Koizumi ?

On pourrait considérer que la grande figure d’un jeu-vidéo est généralement son réalisateur, et il semblerait que ce Donkey Kong Bananza soit la quintessence du style de Kenta Motokura.

Revenons un peu en arrière. Kenta Motokura a commencé en tant que 2DCG Designer sur Pokémon Stadium 2 avant de travailler sur les Character Designs de plusieurs jeux Nintendo, dont Super Mario Sunshine. Gravissant la hiérarchie, il est finalement devenu Character Design Lead sur Super Mario Galaxy, puis Design Director sur sa suite et Super Mario 3D Land. C’est ensuite avec Super Mario 3D World que Motokura passe réalisateur, poste qu’il n’aura pas quitté depuis.

Toutes ces informations sont importantes car elles témoignent d’une évolution dans la démarche de Motokura, et notamment sur la place qu’il donne aux personnages féminins. Si ce n’est pas lui qui a véritablement créé le personnage de Harmonie dans Super Mario Galaxy, c’est bien lui qui l’a rendue jouable dans Super Mario 3D World, l’un des seuls jeux où la Princesse Peach est jouable également.

Le personnage d’Harmonie, on le doit notamment à Koizumi qui a rédigé l’histoire qu’elle lit aux lumas en secret ; c’était la première étape de cette révolution de Nintendo, le développement d’un style narratif propre à la licence.

Et c’est dans Super Mario Odyssey que les parcours de Koizumi et Motokura atteignent leur apogée stylistique. Ici, c’est le personnage de Pauline qui est mis à l’honneur. Si elle n’est pas jouable comme Harmonie et Peach dans le Mario 3D de la Wii-U, elle n’en est pas moins importante : Maire de New Donk City, Pauline passe de demoiselle en détresse à figure emblématique du jeu.

Et c’est justement dans ce Donkey Kong Bananza que Pauline entre véritablement sur le devant de la scène : c’est elle qui semble porter le récit, elle prête ses pouvoirs à Donkey Kong et ses dialogues sont doublés. C’est un changement majeur pour Nintendo car, même si ce n’est pas un jeu Mario, cela fait écho au travail de Koizumi sur Super Mario Galaxy : croyant qu’il était impensable d’avoir une histoire développée dans un Mario en 3D, il fallait travailler en secret pour donner de la profondeur à Harmonie. Aujourd’hui, cela ne semble plus être le cas.

Le tournant entamé par Koizumi en 2007 semble aujourd’hui, 18 ans après, donner lieu à une nouvelle ère de jeux Nintendo portés par le Nintendo EPD Production Group No. 8 et ses deux figures emblématiques que sont Kenta Motokura et Yoshiaki Koizumi.

Si l’on prend également Princess Peach: Showtime! du studio Good-Feel en exemple, on voit que Nintendo met de plus en plus ses héroïnes sur le devant de la scène, et l’on ne peut que saluer l’initiative.