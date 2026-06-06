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Alien Isolation 2 – Réouverture officielle de la chasse spatiale

Premier trailer d'Alien Isolation 2 diffusé lors du Summer Game Fest 2026

Drakyng

Boss Final New Game Plus | Mario m'a appris à sauter, Sonic à courir. Mangeur de jeux vidéo depuis ma tendre enfance, la sauce RPG reste la meilleure. En constant effort afin d'éléver le débat sur l'internet sauvage.

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