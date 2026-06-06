Alien Isolation 2 – Réouverture officielle de la chasse spatiale

Le court teaser diffusé il y a une poignée de semaines avait vendu la mèche, Alien Isolation 2 est bien en vie malgré de nombreuses années d’incertitude et d’errance. Le Xénomorphe (de la célèbre saga cinématographique Alien) s’apprête officiellement à reprendre sa sanglante traque. SEGA et Creative Assembly ont profité de la messe Summer Game Gest pour dévoiler un premier trailer en bonne et due forme. Tout l’objectif de la vidéo est d’exposer le nouveau terrain de jeu (ou de chasse, au choix), le tout dans une ambiance lourde et oppressante.

Planète hurlante

Vous l’aurez compris au visionnage, Alien Isolation 2 ne se contentera pas d’un seul vaisseau, mais d’une planète entière pour déployer toute son horreur. Exit le Torrens (les claustrophobes peuvent souffler) pour atterrir sur la station Kurosaki, issue de l’avant-poste Weyland-Yutani. Au passage, on précise que la dite planète est soumise à de redoutables tempêtes en continu. En résulte un environnement étendu, naturel mais toujours aussi mortel, là où les dangers sont multipliés. Al Hope, directeur créatif chez Creative Assembly, déclare :

« Notre équipe dédiée aux jeux de survie a travaillé d’arrache-pied pour concevoir un nouvel épisode original dans la lignée de la franchise Alien, en rendant la créature éponyme encore plus intelligente, l’environnement encore plus hostile et les chances de survie encore plus minces. »

Voilà qui donne le ton. Pour rappel, la série Alien Isolation reprend le principe du jeu du chat et de la souris, en beaucoup plus angoissant. Sans arme, avec comme seuls moyens de survie, la discrétion, la ruse et la fuite, il conviendra d’éviter les crocs du Xénomorphe. Si la créature vous attrape, c’est la mort assurée.

Malheureusement, aucune date de sortie pour le moment, on penche sur un début 2027. Tout ce que l’on sait, c’est qu’Alien Isolation 2 est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC, les wishlists sont d’ailleurs ouvertes. Voilà qui nous laisse tout le temps nécessaire pour découvrir ou redécouvrir le premier épisode sorti il y a plus de douze ans. Et n’oubliez pas : dans l’espace, personne ne vous entendra crier.