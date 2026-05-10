Aliens: Fireteam Elite Force 2 – Chasser les xénomorphes à quatre

Les fans d’Alien devraient avoir une année 2026 bien remplie. Alors qu’il y a quelques semaines, la suite d’Alien: Isolation avait été teasée, ce sont cette fois-ci les studios Daybreak Games et Cold Iron Studios qui mettent la licence à l’honneur, en annonçant Aliens: Fireteam Elite 2, actuellement développé pour PC, Playstation 5 et Xbox Series.

Il s’agira d’un nouveau TPS coopératif opposant des humains, membres des US Marines, à des hordes de xénomorphes. Encore une fois, le jeu prend le cadre du deuxième film afin de proposer un style de jeu orienté action.

Aliens: Fireteam Elite 2 fera suite au premier opus, sorti en 2021, qui avait eu une bonne réception, avec 3.5 millions d’exemplaires vendus. Les deux studios responsables du développement promettent un projet plus ambitieux, capable de recréer avec fidélité le mélange d’action et d’horreur, qui avait fait le succès d’Aliens.

Approfondir la stratégie, ou comment bien tuer des aliens

Le premier changement majeur, c’est qu’on passera de trois à quatre joueurs dans l’équipe afin de donner plus de profondeur aux stratégies qu’il sera possible de mettre en place. Ce sera un enjeu d’autant plus important que Cold Iron Studios a également créé une nouvelle classe de personnage, la classe Spécialiste, qui permettra aux joueurs de sélectionner les compétences de leur choix parmi toutes les classes existantes.

Les personnages ne sont cependant pas les seuls à faire peau neuve, puisque la bande-annonce promet également l’apparition de nouvelles formes du monstre titre. C’est quelque chose qui sera particulièrement central au mode Horde, bien évidemment de retour. Ce mode de survie, qui sera étendu à plus de cartes, demandera aux équipes de faire face à des assauts de plus en plus intenses, face à des monstres de plus en plus puissants.

Tous ces éléments déjà présentés semblent être en adéquation avec l’ambition des deux studios concernés, qui souhaitent faire un jeu capable d’engager le public sur le long terme. L’arrivée de Daybreak Games sur le projet, anciennement Sony Online Entertainment va également dans ce sens, puisque le studio est spécialisé sur le développement de jeux en réseau.

Cela dit, cela suffira-t-il ? Pour tout ce que les développeurs claironnent vouloir faire un jeu dont l’intérêt peut se maintenir dans le temps, pour l’instant, la plupart des promesses semblent vouloir construire sur les fondations placées par le premier opus, qui était déjà bien. Il faudra voir si la nouvelle proposition saura se démarquer de son prédécesseur, qui est encore joué actuellement.

Les équipes du jeu semblent miser beaucoup sur ce titre, en espérant qu’il réussisse à reproduire les chiffres de son prédécesseur. Aliens, le film sur lequel la série des Fireteam Elite s’appuie, fêtant ses quarante ans cette année, John Drake, manager général de la division jeu vidéo de la 20th Century Fox, explique que c’est un moment opportun pour mettre le volet action de la licence en lumière.

Il est clair que la maison mère a bien prévu son planning : avec la suite d’Alien Isolation, plutôt attendue, également dans les tuyaux, la licence devrait revenir dans l’esprit du public. C’est réellement un pari qui peut être gagnant, car les deux jeux évoluent dans des genres très différents.

Ces premières images et déclarations donnent déjà une image générale du jeu, mais il est probable que Daybreak Games et Cold Iron Studios continuent de communiquer dans les semaines à venir. Avec une sortie prévue pour l’été, le calendrier est plutôt resserré, il va donc falloir être efficace dans la promotion du titre pour montrer comment ces nouveaux éléments peuvent permettre au titre d’être supérieur à son prédécesseur.