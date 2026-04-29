Alien Isolation 2 prend enfin vie

À sa sortie, il y a près de douze ans, Alien Isolation a su s’imposer auprès du public. Il était alors considéré comme un jeu de survival horror de haute qualité, en plus d’arborer le statut de l’une des meilleures transpositions de franchises célèbres en jeu vidéo. Ainsi, au regard de cela, l’attente quant à la suite annoncée en 2024 était inévitable. Et c’est pourquoi le lever de rideau sur ce second opus, dont le nom exact est encore tenu secret, aura certainement fait son petit effet.

Alien Isolation 2 ou la culture du mystère

Mais qu’on ne s’y trompe pas, l’aperçu offert par SEGA et Creative Assembly à l’occasion du Alien Day cultive encore un mystère bien tenace. Le teaser, nommé « False Sense of Security » d’une vingtaine de secondes tout juste, n’aura dès lors qu’un unique objectif : donner un avant-goût de l’atmosphère, et ce faisant, rassurer les fans inquiets de voir leurs souvenirs bafoués. Même si sur ce point, il est évidemment trop pour être déçu…

Néanmoins, l’ambiance est là. Certes, nos yeux se contentent seulement de parcourir des espaces brillants par leur manque de présence. Humains, Xénomorphe ou même éléments narratifs… il n’y rien de tout ça, seulement de simples décors plongés dans la pénombre et les ténèbres les plus complets. Ce qui n’augure évidemment rien de bon pour les nerfs des joueurs.

En revanche, en l’absence d’éléments bien concrets à exploiter, il y a des questions qui, elles, ne manqueront pas de poindre : comment ce deuxième volet compte poursuivre ce que son prédécesseur a initié ? Et, dans cette interrogation peut se cacher une pointe de crainte, car, à la différence du présent opus, la proposition du Alien Isolation de 2014 avait pour elle la totale surprise. Ce qui ne sera pas le cas ici.

L’épisode à venir (attendu à une date encore inconnue sur PC, Xbox Series et PS5) aura donc le désavantage de se poser dans une sorte de continuité et est, par là, dans l’obligation d’apporter de l’innovation, si l’objectif est d’éviter la redondance. Et, dans ce sens, le teaser peut être certainement révélateur de ses ambitions.

En effet, un plan (succinct) semble permettre l’exploration de lieux en extérieur. Est-ce une bonne idée quand on sait qu’une telle ouverture brise, dans une multitude de cas, le sentiment de terreur ? À voir. Mais, il faudrait d’abord que ce soit réellement le cas. Et cela, on pourra probablement le découvrir dans peu de temps, si l’on suppose que cet échantillon qu’est le teaser a été pensé dans le but d’introduire une prochaine vraie présentation.

Patience. Et peut-être est-ce le moment de s’intéresser à nouveau au premier titre ou de le découvrir tout simplement. D’ailleurs, pour faciliter cette première approche, une promotion est actuellement en cours sur Steam (faisant passer le prix du jeu de 39.99€ à 7.99€) et prendra fin le 1er mai.