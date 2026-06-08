Virtua Fighter Crossroads – La prochaine révolution du versus fighting ?

Un an et demi se sont écoulés depuis le premier teaser du sixième opus de la série Virtua Fighter, et nous avons enfin eu le droit à une présentation de Virtua Fighter Crossroads par Ryu Ga Gotoku au Summer Game Fest. Mais c’est dans le showcase disponible sur la chaîne YouTube dédiée au jeu que nous avons pu réellement plonger dans son univers. Le moins qu’on puisse dire c’est que l’attente en valait la peine tant le projet semble prometteur.

La baston part à l’aventure : diantre ! Une suite qui ne surfe pas sur la nostalgie ?

La réaction que tout le monde partage en visionnant le trailer, c’est que le jeu est très beau. L’approche réaliste de la direction artistique, propre au studio responsable de la série Like a Dragon, fonctionne parfaitement avec la licence Virtua Fighter. Il faut dire que celle-ci s’éloigne des poncifs des autres jeux de combats aux pouvoirs pyrotechniques grandiloquents.

L’action prendra place plusieurs années après les évènements du dernier opus, dans la ville fictive d’Asie du sud-est Vilasapara. Entre ses murs, le crime organisé règne en maître et pour survivre il vaut mieux savoir jouer des coudes, des poings et du cross up. Nous suivrons les aventures de quatre protagonistes inédits ayant chacun leurs propres motivations. Deux d’entre-eux nous ont été présentés : Cielo Salinas et Stella Bridge.

Le casting n’inclut que quelques visages connus comme Pai Chan, Wolf Hawkfield ou Akira Yuki et c’est un choix parfaitement assumé par le directeur du jeu Riichiro Yamada. Le but avec ce Virtua Fighter Crossroad n’est pas de vendre de la nostalgie mais bien de créer une nouvelle histoire et d’apporter de l’innovation à la formule.

D’ailleurs, il est évident qu’avec des grands noms comme David Hayter, Tsuyoshi Furuta, Shinji Yamamoto et Brad Kane aux commandes, ce jeu de combat aura le droit à un scénario soigné. Tous ces éléments attireront sûrement les joueurs appréciant les jeux action-aventure et peut-être même les plus réfractaires au VS. fighting. Mais qu’en est-il du gameplay ?

Trop d’accessibilité tue l’accessibilité ?

S’adresser aux pros comme aux novices est une problématique centrale de tous les jeux de combat modernes. Jusqu’à présent, plusieurs solutions ont été essayées avec des résultats plus ou moins concluants : il s’agit pour certains de gonfler le contenu solo, pour d’autres, d’élaborer un mode entraînement intuitif ou plus généralement de simplifier les contrôles. Virtua Fighter Crossroad proposera un mode histoire prépondérant tout en respectant la recette qui a fait le succès de la série : un gameplay à trois boutons.

En effet, le mode histoire semble emprunté aux jeux d’action style Yakuza se reposant sur l’exploration libre d’une ville pleine de vie, la complétion de quêtes à la façon d’un RPG ponctuée d’affrontements au corps-à-corps. Pendant l’aventure ou en mode versus, il sera possible d’envoyer des coups de poing et de pied ou de contrer.

Cette simplicité permettrait d’atteindre une maniabilité accessible tout en rendant les combats réalistes en terme de chorégraphie. Or, à vouloir faire du réalisme un des mots d’ordre du projet, cela n’engendrerait-il pas la pauvreté des combos ?

On serait tenté de répondre par la négative sans même avoir pris en main le jeu. Comme on peut le voir, les corps flottants en l’air quelques instants côtoient les prises aux sols dignes d’un combat de MMA. Ainsi, en l’état, on pourrait avoir affaire à un titre reprenant la dynamique des opus précédents tout en rendant les enchaînements plus crus. De quoi peut-être réconcilier les fans de baston 3D qui n’ont pas trouvé leur bonheur avec Tekken 8.

En définitive, ce qui nous est montré est très engageant et pas seulement pour les fans de VS. fighting. Il y a donc de grandes chances pour que cette proposition alliant réalisme et innovation propulse Virtua Fighter Crossroad sur le devant de la scène lors de sa sortie dont la date est encore inconnue.