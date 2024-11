Virtua Fighter 5 – Une arrivée en fanfare sur Steam

Emboitant les pas de Capcom (Street Fighter 6) et Bandai Namco (Tekken 8), SEGA attire à son tour le regard sur sa propre saga de versus fighting, Virtua Fighter. Cependant, si les fans auraient voulu voir apparaître un nouvel et sixième opus, ils devront cette fois-ci se contenter d’une nouvelle version du cinquième opus. Quoique tous n’auront pas la chance de l’approcher, puisque cette dernière aura une certaine particularité : le jeu se fera en effet une petite beauté pour une seule et unique plateforme, le PC.

Prévu pour une parution l’hiver prochain (à une date qui reste encore à préciser), ce Virtua Fighter 5 R.E.V.O viendra ainsi rejoindre le catalogue de Steam. Développé avec l’aide d’un autre studio placé sous la bannière de SEGA, Ryu Ga Gotoku (le très renommé développeur des Yakuza), il fournira aux participants une expérience améliorée sur plusieurs points. Car oui, pour l’occasion, SEGA pare son titre d’une nouvelle jeunesse, affinant par là sa qualité graphique et le présentant ainsi sous une résolution 4K.

Un rafraichissement visuel qui sera sans aucun doute accueilli avec plaisir par les joueurs. Mais, outre ce point, un autre apport est à noter. Et cet élément n’est autre que le rollback netcode. Un procédé qui, on le rappelle, vise à réduire les éventuels “décalages” qui pourraient venir perturber les échanges entre les concurrents lors des parties en ligne. Des parties qui pourront, grâce à un nouveau mode ajouté pour l’occasion, se faire jusqu’à 16 participants.

Cette arrivée sur Steam revête un caractère assez particulier. En effet, depuis sa toute première parution sur borne arcade en 2006, Virtua Figther 5 n’a jamais pu être approché par les PCistes. Et ce n’est pas l’occasion qui manquait, si l’on peut le dire ainsi. Car oui, SEGA, faisant revenir son titre sous plusieurs formes (Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown notamment), il aurait été envisageable de le voir paraître sur la plateforme. Ce qui pour une certaine raison (qui nous est inconnue) n’a donc pas été le cas… Cependant, dire qu’il n’a jamais été jouable sur PC serait oublier sa présence en tant que mini-jeu dans Yakuza 6.

Évidemment, de cette annonce naîtra certainement une certaine question : le public Steam en sera-t-il l’unique bénéficiaire ou faut-il s’attendre (prochainement) à l’arrivée du titre sur d’autres plateformes, et à fortiori la PS5 ? Pas sûr. Il semblerait juste que SEGA prévoit seulement de pourvoir le Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (disponible sur PlayStation) d’une simple mise à jour, attendue le jour même de la parution de R.E.V.O.

Néanmoins, cela invalide-t-il réellement une édition dédiée aux consoles ? Eh bien, cette question restera encore sans réponse pour un certain temps. Tout comme les interrogations autour d’un véritable épisode inédit, dont la production aurait éventuellement été teasée au début du mois. À moins qu’il ne s’agissait alors que de cette nouvelle forme…