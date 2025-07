Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sort avec une nouvelle bande originale

Avec sa sortie dans la semaine, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 est attendu au tournant. Avec les remakes du 1 et du 2 très bien reçus à leur sortie en 2020, la suite de cette remise au goût du jour une des plus grandes licences de jeux de sport des années 2000 a été annoncée en mars pour le 11 juillet 2025.

Mais comme certains joueurs ont déjà pu le remarquer en y jouant en avance, une grande partie de la bande-son originale n’a pas suivie le mouvement. Au total, seules 10 des 64 morceaux de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 proviennent des jeux sortis sur Playstation 2.

Une modernisation voulue, et peut-être nécessaire

La raison de ce gros changement ? Tony Hawk en parle via son compte Instagram :

C’était mon choix de choisir de nouvelles chansons des mêmes artistes qui figuraient dans la bande-son originale de THPS3+4. Je pense que la découverte est une grand raison pour laquelle ces bandes-son ont autant résonné la première fois. Alors montez le son et appréciez le voyage.

Il est vrai que pour les nouveaux joueurs, entendre des sons plus modernes collera beaucoup plus à l’ambiance de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Comme pour 1+2, ce remake ne s’est pas contenté de reprendre le style des jeux originaux en peaufinant les graphismes, mais a adapté le style des villes et surtout des skaters à leur apparence actuelle. Écouter un son des années 2000 en incarnant des skaters modernes aurait certes pu créer une dissonance amusante, mais peu bienvenue pour un jeu qui souhaite faire découvrir une licence sans opus original depuis 2007 (difficile de considérer Pro Skater 5 vu sa réception) à de nouveaux joueurs.

Une autre raison pourrait sûrement être les droits d’auteur. L’industrie de la musique au fil des années est devenue de plus en plus exigeante vis-à-vis de l’utilisation des chansons dans des produits culturels. L’essor du streaming y est pour beaucoup, lorsque les disques représentaient la majorité des ventes d’un groupe, les sites de téléchargement et les utilisations non officielles étaient certes chassées, mais pas avec autant de véhémence que maintenant (UMG a beaucoup fait parler de lui auprès des Youtubeurs).

Maintenant que la musique peut s’écouter gratuitement sur Youtube, et sur les sites de streaming musical (moyennant alors un abonnement pour éviter les publicités), l’utilisation de la musique s’est beaucoup réglementé, et les prix d’exploitation ont explosé. Les vieux groupes particulièrement peuvent être difficiles à s’offrir, même si on ne doute absolument pas de l’énormité de la bourse offerte par Activision à Iron Galaxy Studios pour s’occuper de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4.

Cela devrait créer malgré tout créer un ensemble parlant à tout le monde, puisque de vieux groupes sont aussi présents, mais avec des titres plus récents. Après tout, une playlist regroupant pêle-mêle Iron Maiden, Motörhead et Kendrick Lamar ne devrait pas décevoir.