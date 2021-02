Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 roulera sur Switch, PS5 et Xbox Series

Qui aurait pu anticiper une telle annonce ? Qui aurait pu croire qu’après des mois de rumeurs, rumeurs souvent étayées par des preuves solides, rien n’arriverait ? Qui aurait pu croire que le manège auquel se sont prêtés les comptes Twitter de Crash Bandicoot, Nintendo of America et le célèbre skateur qui prête son nom a une série de jeu n’annonçait rien ? Ayez l’air surpris et découvrons ensemble l’annonce de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Oui, si ça vous rappelle vaguement ce qui est arrivé aux dernieres aventures du marsupial d’Activision sorties l’an dernier, longuement sujettes au rumeur avant d’être officialisées il y a une poignée de jours pour une sortie sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series, le jeu mettant en scène la légende du skate suit la même trajectoire. Prenez pour preuve le trailer sorti hier soir et confirmant la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 pour un peu plus tard dans l’année 2021.

Du côté de la technique, le titre d’Activision promet des sensations propres à chacune des consoles permettant aux joueurs de consoles “new-gen” d’apprécier ce qu’elles ont à offrir (soit de la fluidite 120fps en HD ou du 4K en 60fps) alors que les amateurs de l’hybride de Nintendo pourront simplement emporter leurs parties avec eux. Si vous êtes un gros fan et que vous avez deja acheté le jeu sur votre PS4/Xbox One, vous pourrez telecharger le jeu sur leur heritiere, et ce, sans frais supplementaire.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre une date de sortie précise qui ne devrait plut trop durer mais dans l’etat actuel des choses, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est dorénavant prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant de cette année. Le titre est deja disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous préférez attendre, voila un trailer pour vous faire patienter.