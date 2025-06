Rift of the NecroDancer donne le tempo avec Hatsune Miku et Hololive

Sorti en 2023, Rift of the NecroDancer est le spin-off du devenu culte Crypt of the NecroDancer, troquant les donjons procéduraux contre des pistes de danse bien balisées. Cette fois, pas d’exploration, mais une série de niveaux rythmés dans lesquels l’on enchaîne les frappes au tempo sur des lignes d’ennemis. Le tout dans une esthétique flashy, jouable en solo comme en versus, avec un ton volontairement décalé.

Avec son gameplay accessible mais exigeant, sa direction artistique punchy et sa bande-son adaptable, le jeu a su se constituer une base fidèle. Brace Yourself Games a rapidement fait le choix d’un suivi axé sur des packs musicaux téléchargeables (DLC), à intervalles réguliers, chacun orienté vers une ambiance ou une collaboration différente.

La pop japonaise à l’honneur avec deux nouveaux DLC

Le mois de juin a marqué un tournant avec deux des ajouts les plus marquants à ce jour. Le premier, le Hatsune Miku Music Pack, est arrivé le 12 juin sur PC et le 25 juin sur Switch, avec six morceaux, dont Too Real accessible gratuitement. Le second, le Hololive Music Pack, a été lancé le 25 juin sur toutes plateformes et propose cinq nouveaux titres, notamment REFLECT de Gawr Gura, lui aussi offert gratuitement.

Ces morceaux ne se limitent pas à un habillage sonore : chacun est intégré dans les niveaux de base avec des pistes calibrées, renforçant l’identité visuelle et rythmique du jeu. On ne fait pas que « jouer avec Miku », on joue sur ses rythmes, avec les visuels qui accompagnent.

Une playlist évolutive au fil des collaborations

Ces deux derniers packs s’ajoutent à une longue série de collaborations qui ont déjà permis au jeu de s’ancrer dans la culture musicale indie. En mars dernier, Rift of the NecroDancer avait déjà tapé juste avec un Celeste Music Pack, suivi de packs Super Meat Boy et Pizza Tower. À chaque fois, le studio a évité le piège du contenu cosmétique paresseux en offrant des morceaux réinterprétés, des visuels soignés et des pistes ajustées aux mécaniques.

Le studio maintient également une politique tarifaire modeste : le jeu de base est proposé à 15,99€, tandis que les packs tournent entre 5 et 8 euros chacun, avec toujours au moins un morceau gratuit en guise de vitrine.

Une réception très positive côté joueurs

Sur Steam, les retours sont sans appel : le pack Hololive affiche un 100% d’avis positifs au moment de l’écriture, et le pack Hatsune Miku frôle les 80%. Les fans saluent la qualité des intégrations, la fidélité aux artistes invités et surtout l’absence de surcoût injustifié. Même les précédents packs, notamment Celeste, avaient reçu des retours enthousiastes, les joueurs évoquant régulièrement la “précision rythmique” et l’émotion intacte des pistes originales, malgré leur transposition dans un jeu différent.