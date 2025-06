Ashes of Elrant, l’extension de Chained Echoes, arrive enfin

Sorti fin 2022, le chef-d’œuvre (n’ayons pas peur des mots), de Matthias Linda, Chained Echoes, nous avait enchanté par sa vision modernisée de nos J-RPG préférés des années 90-2000. Malheureusement passé un peu trop sous les radars des joueurs, le titre se paie pourtant une belle cote d’amour de la part des amoureux du genre qui attendaient comme nous impatiemment des nouvelles de son DLC. Une attente enfin terminée puisque son éditeur, Deck 13 Spotlight, viens d’annoncer que l’extension Ashes of Elrant est sur le point de débarquer.

Si ce trailer reste chiche en révélations, l’information centrale elle nous est bien parvenue. Nous repartirons pour une grande aventure sur consoles et PC avec Chained Echoes: Ashes of Elrant dès le 7 août prochain. L’histoire contée dans ce contenu additionnel se déroulera juste avant la conclusion de l’aventure principale, conduisant le clan des Ailes Pourpres à partir répondre à un appel à l’aide en provenance du pays d’Elrant.

Un DLC aux allures de suite

Avec ces DLC qui sorte des années après le jeu de base, on en revient systématiquement à la même problématique. Doit-on refaire le jeu complet, afin de se remettre dans le bain du gameplay, et surtout de l’histoire, et ainsi être prêt pour le DLC ou s’y lancer directement, sans préambule, dès sa sortie, quitte à piétiner quelques heures le temps de reprendre ses marques ? Et si nous avons adoré Chained Echoes, on se demande s’il n’aurait pas été plus pertinent de le proposer en standalone, permettant finalement de repartir sur une base vierge pour cette nouvelle aventure ?

D’autant que Ashes of Elrant devrait ajouter autour de 50 heures de jeu au titre de base qui proposait déjà grosso modo une durée de vie similaire. Ajoutons à cela une quarantaine de nouveaux monstres et boss, quinze nouvelles musiques et plusieurs mini-jeux inédits et on commence sérieusement à se dire que ce contenu additionnel a des airs de véritable suite. Sera-t-il d’ailleurs facturé autant que le prix du jeu de base (25 euros) ? Pour le moment, l’éditeur n’a pas communiqué sur ce point, mais au vu des promesses formulées, ce ne serait pas si surprenant.

Avec le « revival » des RPG au tour par tour depuis Persona 5, Like a Dragon, et surtout le favori pour le GOTY 2025 Clair-Obscur Expedition 33, Chained Echoes pourrait avoir une joli carte à (re)jouer, malgré une date de sortie peu favorable, pour se faire découvrir par ce nouveau public converti au J-RPG modernes. Bon effectivement, le raisonnement est un peu tiré par les cheveux, mais toutes les excuses sont bonnes pour découvrir Chained Echoes, et l’arrivée d’Ashes of Elrant est l’excuse parfaite pour crier notre amour pour le jeu, en croisant les doigts pour que son extension en soit à la hauteur.