Fable, Nintendo Direct et Xbox Games Showcase – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Après cette période de conférence dans le cadre du Summer Game Fest, on commence enfin à y voir plus clair sur ce second semestre 2026, tandis que certains studios esquissent leur programme pour 2027 avec notamment un Fable qui cristallise de nombreuses critiques alors que de plus en plus de jeux ne bénéficient plus d’un doublage dans la langue de Molière. Chacun y a été de sa prise de parole PlayStation avec son State of Play il y a un peu moins de deux semaines, et donc dernièrement un Xbox Games Showcase et un Nintendo Direct qui permettent aussi de mieux comprendre les stratégies des différents constructeurs.

Le doublage Français de plus en plus délaissé

Vous l’avez peut-être remarqué, mais aujourd’hui, de plus en plus de jeux, jusqu’alors localisés, ne bénéficient plus de voix doublées en Français alors même que celles-ci sont parfois emblématiques du personnage. On peut citer en exemple dernièrement 007 First Light, Forza Horizon 6 ou le DLC de Starfield (alors que le reste du jeu est doublé, un comble). Pourtant, c’est l’absence de VF dans Fable qui semble être la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Et au cœur de cette polémique, on retrouve une nouvelle fois l’utilisation de l’IA que les comédiens refusent d’entrainer.

Si c’est pour se faire remplacer demain par une copie générée par IA qu’ils auront eux même formé, comme c’est déjà le cas sur certains jeux, on peut les comprendre. Il n’empêche que ce combat et la pression mise par les éditeurs par leur obstination à vouloir créer des clones vocaux se fait malheureusement aussi au détriment des joueurs francophones qui tentent aujourd’hui de faire entendre leurs voix. Reste maintenant à voir quelle partie cèdera le premier.

Xbox Games Showcase – Un nouveau changement de stratégie

Depuis le changement de direction du côté de Xbox, sa nouvelle directrice, Asha Sharma, ne cesse de faire des déclarations autour de la nouvelle stratégie éditoriale du constructeur. Ce Xbox Games Showcase était donc le rendez-vous parfait pour joindre les actes à la parole. Ainsi, nous avons pu retrouver un Xbox un peu plus sûr de sa force qui a enchaîné les annonces de futurs titres first party et éditeurs tiers tout en confirmant son pivot éditorial en indiquant que Gears of War E-Day et Clockwork Revolution, deux titres très attendus, resteraient des exclusivités consoles Xbox.

Alors, ce n’est pour le moment qu’un (petit) pas vers un retour en grâce du constructeur, mais un pas nécessaire s’il souhaite retrouver la confiance des joueurs. D’autant qu’à côté de ses annonces maisons telles que Senua ou Spyro: A Realm Beyond, Xbox continue d’attirer, à coup de gros chèques, quelques titres tiers qui débarqueront Day One dans son Game Pass. Du Persona, du Wo Long 2: Wings of Ember, du Resonance: A Plague Tale Legacy ou du Stranger Than Heaven, il y aura de quoi faire dans les prochains mois sur Xbox Series.

Nintendo Direct – Session rattrapage

Certains pourraient facilement résumer le dernier Nintendo Direct à deux jeux : Xenoblade Genesis et le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Et si ces deux annonces étaient effectivement les points d’orgue de la présentation, la réduire ainsi serait aussi mettre de côté le changement profond pour Nintendo qu’apporte la Switch 2. Car désormais, ce n’est plus un Big N qui fait ses jeux dans son coin auquel nous avons affaire mais bien à un concurrent frontal des PS5 et Xbox Series, capable d’attirer à lui les plus puissants éditeurs tiers.

Désormais, tout nouveau jeu est susceptible d’être porté sur la console hybride de Nintendo, y compris les plus ambitieux tels que Final Fantasy VII: Revelation, Kingdom Hearts IV ou Onimusha: Way of The Sword. De fait, quoi de plus normal que de voir aussi les meilleurs jeux de ces dernières années débarquer, tels que Stellar Blade ou Metaphor Re:Fantazio. Alors certes, on attend encore l’annonce d’un nouveau Mario ou Zelda canonique, mais d’ici leurs arrivées, et pour peu qu’on n’ait pas joué à tout ailleurs, on va avoir de quoi s’amuser sur Switch 2 dans les prochains mois.