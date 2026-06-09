Nintendo Direct – La Switch 2 défie les PS5 et Xbox Series et accueille désormais les jeux AAA

Pragmata et Resident Evil Requiem étaient sortis sur Switch 2 en même temps que sur les consoles de salon concurrentes, et ils avaient impressionné par leur bonne tenue, même si un regard attentif décelait rapidement les différences entres les versions. Cependant, on ne pouvait que constater et applaudir les progrès réalisés depuis le portage catastrophique de The Witcher 3 sur la Switch originale. La Switch 2 est désormais presque tout aussi capable que les consoles de salon d’accueillir les « gros » jeux, et ce Nintendo Direct du 9 juin est venu appuyer ce constat.

Capcom continue de faire briller Nintendo

On dit que c’est aussi l’efficacité du RE Engine, le moteur maison de Capcom, qui a permis que les portages de Pragmata et RE9 soient aussi réussis. On ne sera alors pas si surpris de découvrir lors de ce Nintendo Direct de voir Onimusha Way of the Sword arriver sur Switch 2 en même temps que sur les autres machines, le 25 septembre prochain. Le retour de la licence légendaire née sur la première PlayStation aura même un petit goût de Zelda dans sa version Switch 2, puisque cette dernière inclura du motion gaming mettant à profit les JoyCons, à la façon d’un Skyward Sword !

Toujours chez Capcom, c’est un autre gros titre AAA qui arrive sur la console hybride de Nintendo : Dragon’s Dogma 2 rejoint en effet le line up Switch 2 à l’occasion de la sortie du DLC Dark Arisen sur les autres consoles, le 9 octobre. C’est donc une version « complète » qui sera portée sur Switch 2, offrant l’occasion a ceux qui l’ont manqué de découvrir un jeu aussi réussi qu’il est exigeant (au sens propre de l’exigence, par l’investissement qu’il réclame, et non pas une périphrase pour ne pas dire « difficile » !). Et pour être complet sur les portages réalisés par Capcom, ajoutons celui de Devil May Cry 5, qui sera disponible dès le 23 juin prochain

Autre sensation des « grosses » consoles sortie il y a quelques mois : Lies of P, le Souls-like coréen réinterprétant le mythe de Pinocchio, sacré Meilleur RPG aux Game Awards, sera lui aussi porté sur Switch 2, offrant là encore aux joueurs une expérience AAA jusque-là réservée aux consoles de salon. Le titre sort dès le 6 août en version numérique (le 2 octobre en boîte, mais le Nintendo Direct ne nous précise pas s’il s’agira d’une véritable version physique, ou d’une Game Key Card…) dans une version intégrale, embarquant tous les DLC parus depuis la sortie initiale du jeu, à l’automne 2023.

Eve confirmée !

On reste en Corée avec la confirmation d’une rumeur qui n’avait de cesse d’enfler depuis quelques jours : Stellar Blade sera lui aussi porté sur Switch 2 ! Arrivée prévue d’Eve sur la console hybride plus tard cette année. On peut aussi évoquer Lord of the Fallen II (sortie à l’automne 2026), mais aussi, et surtout, celui de Metaphor Re:Fantasio le 12 novembre prochain. Ouvrant peut-être -probablement- la porte à l’arrivée de Persona 4 Revival, et pourquoi pas plus tard de Persona 6, sur la console Nintendo ?

Ces titres se comporteront-ils aussi bien que les portages de Capcom ? Il faudra attendre de mettre les pads dessus pour s’en assurer, mais les images présentées dans le Nintendo Direct sont extrêmement prometteuses !