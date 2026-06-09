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Nintendo Direct – La Switch 2 défie les PS5 et Xbox Series et accueille désormais les jeux AAA

Stelarr Blade Portage AAA Switch 2 Nintendo Direct

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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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