Nintendo joue la carte de la nostalgie et officialise le remake d’Ocarina of Time

L’annonce a réussi à réveiller les spectateurs à la fin d’un Nintendo Direct un peu sage : le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est officiel, et il est prévu sur Switch 2 en 2026. Quasiment aucune image n’a été montrée, mais nul doute que les quelques secondes présentées suffiront à alimenter les théories des fans en attendant la sortie du jeu.

Hey, listen!

Quelques notes de musique, une tapisserie montrant l’arbre Mojo et une voix off qui nous parle de forêt Kokiri et de fées : c’est à peu près tout ce qu’on aura à se mettre sous la dent pour l’instant. À l’exception de deux plans quasi fixes sur un Link enfant endormi et la Triforce sur sa main, qui servent surtout à nous montrer que Nintendo a abandonné le style graphique de Breath of the Wild pour adopter une 3D plus réaliste.

De quoi rappeler des souvenirs d’enfance à ceux qui attendaient ce remake d’Ocarina of Time depuis des lustres. Le titre est considéré par beaucoup de joueurs et par la presse comme l’un des meilleurs jeux de l’histoire. On comprend alors aisément que Nintendo se permette d’être si avare en images et de jouer autant sur la fibre nostalgique, la simple évocation du jeu suffisant à affoler tous les fans de la licence.

Le titre, initialement sorti sur Nintendo 64 en 1998, avait déjà eu droit à une version plus moderne sur 3DS en 2011. La mouture 2026 sera donc une refonte graphique complète, à l’instar de ce qui avait déjà été fait avec Link’s Awakening en 2019 sur Switch. Reste à voir si le gameplay aura lui aussi droit à un rafraîchissement, ou s’il reste assez intemporel et indémodable près de trente ans plus tard.

Quant à la date de sortie, il faudra là aussi se contenter de peu. On sait simplement que ce remake d’Ocarina of Time arrivera sur Switch 2 (enfin un autre ajout au catalogue des exclusivités de la console !) d’ici la fin de l’année. Et si les jeux annoncés lors du Summer Game Fest ces derniers jours semblent tous être prévus pour septembre et octobre, évitant soigneusement le mois de novembre et GTA VI, on se dit que Nintendo et la licence Zelda sont peut-être capables d’oser affronter Rockstar.