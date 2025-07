Zelda, le film – Sa princesse et son Link enfin révélés

C’est Miyamoto lui-même qui a pris la parole sur X : l’adaptation live-action attendue (ou redoutée, c’est selon) de la mythique saga Zelda tient enfin son duo principal. Link sera incarné par Benjamin Evan Ainsworth, jeune acteur britannique de 16 ans, connu pour son rôle de Miles dans The Haunting of Bly Manor et pour avoir prêté sa voix à Pinocchio dans le remake live-action éponyme sur Disney+. De son côté, Zelda sera jouée par Bo Bragason, une actrice également britannique, tout juste vingtenaire, récemment vue dans Nell Rebelle sur Disney+, et The Radleys, film sorti en 2024.

Un parti pris générationnel

Deux visages peu connus du grand public, et une annonce qui, il faut bien le dire, prend à revers bon nombre de rumeurs persistantes. Car pendant des mois, le nom de la comédienne et star montante Hunter Schafer avait circulé avec insistance, pressentie pour incarner une princesse à la fois royale, mystérieuse et contemporaine. Il faut avouer que, sur le plan physique, l’actrice incarnait de façon quasi parfaite l’image universelle que l’on se fait de la souveraine d’Hyrule. Une idée séduisante, et un casting qui aurait eu du sens, notamment dans un moment où la représentation des identités queer à l’écran reste plus que jamais un enjeu.

Mais ce n’est pas la voie retenue. À la place, Nintendo et Sony Pictures semblent vouloir poser les bases d’une saga de long cours, en partant avec deux jeunes incarnations des héros emblématiques. Ce choix, qui évoque les jeux Wind Waker, Ocarina of Time ou même Skyward Sword, laisse imaginer une narration évolutive, peut-être sur plusieurs films, où Link et Zelda grandiraient avec les enjeux et en même temps que le public.

Cela permettrait aussi d’inscrire cette adaptation dans un rythme plus feuilletonnant, à la façon d’une saga comme Harry Potter, en suivant les héros de leur découverte du monde à leur affrontement final contre les ténèbres. Un pari audacieux, mais qui pourrait s’avérer payant s’il est mené avec rigueur, en privilégiant une adaptation fidèle, sans lésiner sur les moyens pour restituer avec crédibilité l’univers d’Hyrule.

Ganon, mystères et élans cinématographiques

Cela dit, rien n’a encore été confirmé sur le contenu ou l’arc narratif de cette adaptation, ni même sur la version de Ganon que nous pourrions y croiser (porcine ou humaine). La seule certitude ? Le film est désormais prévu pour le 7 mai 2027, après un léger report de deux mois. Et Nintendo semble déterminé à faire de ses licences un univers cinématographique à part entière, en témoigne le second film d’animation Mario sortant sur nos écrans l’année prochaine et les droits déposés récemment par Universal pour une adaptation de Donkey Kong.

L’attente reste donc entière. Mais ce casting jeune, audacieux, presque vierge de tout attachement, laisse entrevoir une volonté : celle de redéfinir l’univers Zelda pour une nouvelle génération, un public autre et de faire vivre l’aventure différemment.