Final Fantasy Resonance – Square Enix nous offre le premier opus HD-2D de la saga

Quelques jours après la présentation de Final Fantasy VII Revelation, l’éditeur japonais a attiré une nouvelle fois l’attention (à la faveur du dernier Nintendo Direct) sur sa licence avec l’annonce d’un épisode un peu particulier. Un opus qui sera le premier de la série à user d’un procédé ayant émergé avec Optopath Traveler, avant d’être appliqué sur l’autre saga culte de J-RPG détenue par la société, Dragon Quest.

Du mobile à la console

Final Fantasy Resonance sera donc un épisode qui mettra à profit l’esthétique HD-2D. Une manière pour Square Enix de nimber son titre des atouts nécessaires pour le distinguer de la matière qui l’a inspiré. Car oui, Final Fantasy Resonance ne peut être qualifié de réelle nouveauté. Pour cause, le jeu se base sur l’entrée mobile parue en 2015, le free-to-play Brave Exvius.

Cependant, comme il a été signalé, il ne s’agira pas d’un simple portage. Square Enix l’a retravaillé de façon à le tailler pour convenir à une expérience console. Final Fantasy Resonance est avant tout une relecture du premier arc narratif de l’épisode dont il s’inspire. Un contenu liminaire qui sera alors étoffé avec d’autres éléments de récit, de quêtes inédites et agrémenté, pour l’occasion, d’une trentaine de pistes musicales supplémentaires.

Un opus avant tout destiné aux fans ?

Par sa proposition, le jeu semble posséder tous les atouts pour plaire aux fans de la première heure. À commencer par les combats qui utiliseront le système classique du tour par tour. Une présence aimable et probablement appréciée par les joueurs regrettant le passage aux affrontements en temps réel dans les gros opus sortis dernièrement.

Ces confrontations auront un particularité : elles solliciteront des “visions”. En substance, ce sont des entités qui peuvent être recrutées par le joueur et être utilisées en plein combat. Certaines d’entre elles ont été entièrement pensées pour l’épisode, quand d’autres auront un visage familier. Cloud, Terra ou encore Tidus (parmi bien d’autres) pourront ainsi être mis à profit.

Autant dire qu’avec cela, Final Fantasy Resonance prend l’apparence d’une véritable lettre d’amour destinés aux incollables de la saga. Et, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour voir s’il s’agit là d’une prestation réussie. Le jeu est en effet prévu pour une sortie arrêtée au 22 octobre prochain et sera disponible sur les deux Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC. Une arrivée qui peut d’ores et déjà être préparée grâce à la fameuse session des précommandes, déjà rendues possible par Square Enix.

Seulement, le public répondra-t-il présent à ce nouvel appel ? Avec un prix s’élevant à 59.99 euros (pour la version standard), Resonance aura effectivement fort à faire pour justifier son existence. Certes, la promesse faite par Square Enix semble alléchante, mais tant que le jeu n’a pu être éprouvé, on ne peut empêcher le doute de s’installer quant aux améliorations et ajouts qu’il est censé contenir par rapport au titre qui l’a inspiré.