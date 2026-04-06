Qu’espérer d’un éventuel retour d’Ocarina of Time ?

On le sait, Nintendo est très secret avec ses projets à venir, ne les dévoilant généralement que quelques mois avant leurs sorties. C’est sans doute pour cela que de nombreuses rumeurs fleurissent chaque semaine sur la toile. Tout cela pour qu’un « changement de plan » ne viennent bousculer ces prévisions (on attend encore les remasters de The Wind Waker et Twilight Princess). Et si nous n’y prêtons globalement guère attention, la prédiction d’un retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time nous pousse à nous interroger sur ce que pourrait donner cet opus mythique de nos jour.

Un remake, oui, mais lequel ?

Dans cette hypothèse, l’une des possibilités serait une simple refonte graphique. Nintendo, sûr de la force de cet épisode, aujourd’hui encore jeu de mieux noté de l’histoire par la presse, pourrait très bien se contenter d’un portage amélioré de l’opus N64 à l’instar de ce qui avait été fait sur 3DS. C’est d’ailleurs aussi en substance ce à quoi nous avions eu droit par exemple avec Skyward Sword.

Mais bien que nous n’excluions pas totalement cette éventualité, fêter les quarante ans de la licence de cette manière, et alors même que le titre est disponible sur la console virtuelle des Switch, nous paraît improbable. D’autant que, malgré la réputation de cet opus, est-ce vraiment ce que les joueurs attendent d’un Zelda en 2026, maintenant que la formule a été profondément redéfinie par Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Les nouveaux et anciens fans conquis par les derniers épisodes pourront-ils sans sourciller revenir à la structure linéaire qui a fait le succès de la licence ? Et si en plus le jeu est proposé dans son jus, même aux graphismes lissés, il n’est pas dit qu’il retrouve son public.

On peut alors se demander on ne nous proposerait pas un remake graphique, à l’image de ce qui avait été proposé avec Link’s Awakening en 2019. Une nouvelle direction artistique pourrait sans doute ajouter un attrait supplémentaire aux fans de la première heure et accueillir les nouveaux venus avec une patine plus moderne sans pour autant dénaturer l’exceptionnelle aventure d’Ocarina of Time.

Car il ne faut pas oublier qu’Ocarina of Time, derrière son aura, accuse aujourd’hui le poids des ans et ne peux rivaliser avec les désidératas des joueurs modernes. L’aventure est linéaire, dirigiste même et sa plaine, quoiqu’elle reste immense dans notre esprit emprunt de nostalgie, est en réalité très petite. Tout ce qu’il faut pour être dédaigné à une époque où le monde s’extasie devant l’immensité des mondes ouverts à la Crimson Desert (pour ne citer que celui-ci).

Remise à zéro

Et si la meilleure solution n’était pas de reprendre le mythe pour le transformer en une œuvre plus dans l’ère du temps. Ce serait sans doute le choix le plus périlleux pour Nintendo qui subirait les foudres de certains fans de la première heure, mais peut-être serait-ce finalement pour le mieux.

Plus beau, plus grand, avec une refonte des donjons (histoire de nous libérer du trauma du temple de l’eau), voilà qui aurait une certaine gueule pour fêter dignement l’anniversaire de la licence. Mais qui aurait les épaules assez larges pour conduire un tel projet ? Quelque chose nous dit que si un remake ambitieux de Zelda est dans les cartons, Monolith Soft (Xenoblade) ne dois pas être très loin.

Rappelons que le studio a déjà plusieurs fois travaillé sur la licence, notamment en tant que soutien technique sur Breath of the Wild. Aussi, le studio aurait dans les tuyaux depuis quelques années un projet « Legacy », un héritage qui collerait bien avec une réinterprétation d’Ocarina of Time. On se souvient d’ailleurs d’une discussion entre Yasuhiro Fujita, concepteur chez Monolith Soft, et Daiki Iwamoto, partie prenante du développement de plusieurs Zelda qui disait alors :

« Je souhaite que Monolith Soft joue un rôle central en tant que partenaire de premier plan dans la création de la série Zelda . J’espère que le savoir-faire acquis grâce à notre collaboration renforcera les capacités de l’équipe Monolith Soft et que nous continuerons à créer ensemble des titres uniques pour cette série. »

Quelque soit le choix effectué par Nintendo, simple portage lissé, refonte graphique ou remake intégral, il est impossible que cet éventuel Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 ne satisfasse tout le monde. Et si on risque de devoir se contenter d’une refonte façon Link’s Awakening, voir le mythe réimaginé par Monolith Soft, voilà qui aurait une sacrée gueule, ne pensez-vous pas ?