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S’évader du Fort Pourpre suffira-t-il à Blizzard pour réhabiliter Hearthstone ?

Hearthstone : S'échapper du Fort Pourpre pour enfreindre toutes les règles

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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