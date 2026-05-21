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Propulsion Paradoxe – Le Passé et le Futur bouleversent Pokémon TCG Pocket

Image de Propulsion Paradoxe, la nouvelle extension de Pokémon TCG Pocket qui sortira fin mai 2026

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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