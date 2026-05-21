Propulsion Paradoxe – Le Passé et le Futur bouleversent Pokémon TCG Pocket

Après la sortie remarquée de la grande extension Aura Palpitante fin avril, une nouvelle mini-extension s’apprête déjà à secouer la méta de Pokémon TCG Pocket le 28 mai prochain. Baptisée Propulsion Paradoxe, cette extension (numérotée B3b) mettra logiquement à l’honneur les Pokémon Paradoxes. Oubliez le présent : le jeu de cartes fait désormais place aux créatures temporelles du passé et du futur, introduites dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Violet.

Koraidon et Miraidon font leur entrée en trombe

Contrairement aux précédentes extensions du bloc B, Propulsion Paradoxe délaisse les Méga-Évolutions pour revenir aux puissantes cartes EX traditionnelles, avec en têtes d’affiche Koraidon-EX et Miraidon-EX. Les deux versions temporelles de Motorizard partagent le talent Propulsion Légendaire. Lorsqu’un de ces Pokémon est joué depuis votre main, ce talent permet de le placer directement sur le Poste Actif et de lui attacher toutes les énergies en jeu, garantissant une force de frappe quasi immédiate.

Koraidon-EX, de son côté, nécessitera trois énergies Combat pour infliger 110 dégâts, avec pour effet secondaire contraignant de vous faire défausser la première carte de votre deck. Miraidon-EX, quant à lui, accepte théoriquement n’importe quel type d’énergie, mais les dégâts de son attaque sont conditionnés par le nombre d’énergies Électrique qui lui sont attachées (20 dégâts de base, plus 20 supplémentaires par énergie).

Nous sommes donc face à deux cartes taillées pour le late-game de Pokémon TCG Pocket, idéales pour venir conclure un affrontement avec des dégâts massifs et soudains.

Des menaces inattendues prêtes à s’imposer

Si les deux légendaires peuvent sembler situationnels, d’autres cartes de l’extension ont tous les atouts pour s’imposer dans la méta compétitive. C’est le cas de Scalpereur. Ce Pokémon de type Obscurité n’a besoin que de deux énergies pour attaquer. Son coup inflige 60 dégâts de base, auxquels s’ajoutent 40 dégâts supplémentaires si l’un de vos Pokémon a été mis K.O. précédemment. Avec ses 140 PV, le fait qu’il ne s’agisse pas d’une carte EX, plus sa capacité à infliger jusqu’à 140 dégâts à bas coût, Scalpereur s’annonce redoutable.

Les Pokémon Paradoxes réservent également de belles surprises. Ire-Foudre se démarque tout particulièrement : s’il nécessite la bagatelle de cinq énergies, son attaque est radicale. En défaussant toutes ses énergies, il met instantanément K.O. le Pokémon Actif de l’adversaire ! Une mécanique longue à mettre en place, mais qui pourrait donner la victoire en se trouvant face à une méga-évolution.

De nouvelles synergies liées au passé et au futur

Pour accompagner ces créatures, de nouvelles cartes de support font leur apparition pour soutenir ces archétypes temporels :

La Capsule Énergie Temps Passé : Elle permet d’augmenter de 40 PV la barre de vie d’un Pokémon « Temps Passé ».

La Capsule Énergie Temps Futur : Elle offre au Pokémon « Temps Futur » qui en est équipé un bonus de 20 dégâts supplémentaires à chaque attaque.

De plus, de nouvelles cartes Supporter à l’effigie des Professeurs de Paldea intègrent le jeu. Le Professeur du futur, Turum, permet de renvoyer l’un de vos Pokémon « Temps Futur » depuis le plateau directement dans votre deck, offrant d’excellentes options de survie ou de redéploiement tactique.

Ces nombreux ajouts risquent de redéfinir en profondeur la méta des combats classés, ouvrant potentiellement la voie à des decks exclusivement centrés sur les mécaniques du passé ou du futur. Rendez-vous le jeudi 28 mai pour commencer à ouvrir ces nouveaux boosters paradoxaux dans Pokémon TCG Pocket !