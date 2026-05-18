Team17 et Expression Games datent Hell Let Loose: Vietnam au 18 juin pour les durs à cuire

Team17 et Expression Games ont confirmé le 14 mai la sortie de Hell Let Loose: Vietnam, un jeu autonome et non pas une extension du premier opus, pour le 18 juin 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avec une bêta ouverte gratuite en fin de mois pour les joueurs PC. Les éditions physiques suivront le 4 août sur PS5 et Xbox Series X. Les précommandes sont ouvertes pour toutes les plateformes.

Huey prêts au décollage

Deux versions sont proposées. L’édition standard, à 39,99 €, comprend le jeu de base et l’uniforme Boat Crew de l’US Army en bonus de précommande. L’édition Deluxe à 59,99 € ajoute le pack « 2026 Field Supplies », déployé progressivement durant l’année : un uniforme Boat Crew NVA, un pack d’uniformes ANZAC & NVA, et un pack Green Berets & Navy SEALs. Le bonus de précommande reste identique entre les deux éditions.

Côté contenu, sept ans après la première sortie en accès anticipé du Hell Let Loose original, le studio britannique Expression Games quitte les bocages normands pour le delta du Mékong. Hell Let Loose: Vietnam propose au lancement six grandes cartes inspirées de lieux réels, avec variations de terrain et de météo, des affrontements 50 contre 50 de type « milsim », dans la lignée du premier opus, et tout un arsenal d’armes et de véhicules historiquement reconnaissables. La promesse tactique reste la même : la coordination d’escouade prime sur les exploits individuels. Les forces américaines bénéficient de nouvelles unités aériennes, là où les troupes nord-vietnamiennes peuvent creuser un réseau de tunnels pour des frappes furtives. Les deltas vietnamiens introduisent une nouvelle couche de jeu, avec des patrouilles fluviales lourdement armées exploitables par les deux camps.

Avant le grand jour, Expression Games organise un week-end de bêta ouverte gratuite du 29 mai au 1er juin, exclusivement sur Steam et limitée à la carte du pont de Thanh Hóa. L’inscription se fait via FirstLook. Les joueurs console resteront sur le carreau pour cette session, mais il s’agit de la dernière fenêtre publique avant la sortie.

Hell Let Loose: Vietnam s’appuie sur l’Unreal Engine 5 et avait été dévoilé à la Gamescom 2025. À noter, le studio a choisi de ne pas passer par la case accès anticipé cette fois, contrairement au premier Hell Let Loose qui était resté deux ans en early access avant la sortie de la version 1.0 en 2021. Expression Games mise donc sur un lancement direct en version complète, ce qui constitue un pari calculé pour un jeu de cette envergure technique et coopérative.

Depuis Rising Storm 2: Vietnam en 2017, plus rien de sérieux ne s’est attaqué au théâtre vietnamien à grande échelle, et il faut remonter à 2010 et l’extension Vietnam de Battlefield Bad Company 2 pour retrouver une superproduction sur la période. Le créneau est resté vacant longtemps, et la rareté s’explique : recréer une jungle crédible relève du casse-tête technique, et l’asymétrie des forces NVA/US complique bien plus l’équilibrage que pour les jeux situés durant la Seconde Guerre mondiale. Reste à voir, le 18 juin, si la jungle tient ses promesses tactiques. D’ici là, les joueurs ont un mois pour réécouter Creedence Clearwater Revival en boucle et accepter que Fortunate Son finira dans leurs oreilles à chaque décollage.