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Du neuf avec du vieux, la stratégie de Nihon Falcom porte ses fruits

Nihon Falcom Trails in the Sky 1st Chapter

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

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