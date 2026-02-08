tt

Kyoto Xanadu – Un persona avec une moustache et une casquette

Kyoto Xanadu

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
08 févr.
21:59

Kyoto Xanadu – Un persona avec une moustache et une casquette

08 févr.
11:20

Dispatch caviardé, des rumeurs chez AMD, et Macron (?!) – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

08 févr.
09:26

En manque de gros pixels ? Découvrez Dread Delusion (bientôt sur consoles)

07 févr.
23:54

Honkai Star Rail – Direction Planarcadia pour la mise à jour 4.0

07 févr.
18:48

Suda51, NetEase et le sujet épineux de l’IA

07 févr.
18:43

Reigns: The Witcher – Le Sorceleur au bout des doigts

Test Highguard — L’addition sans le festin

Test Cairn – La montagne est belle, comment aurais-je pu l’imaginer

Test Earth Must Die – Sa Majesté des losers