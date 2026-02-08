Kyoto Xanadu – Un persona avec une moustache et une casquette

Il y a deux ans, Falcom nous annonçait le développement d’un nouvel opus à la licence des Xanadu. Un nouveau projet censé accompagner le dixième anniversaire de l’épisode sorti en 2015, Tokyo Xanadu, sur la regrettée PS Vita avant d’être porté sur différentes autres machines, dont la Switch en 2024. Et alors que nous ne l’attendions finalement plus, nous avons eu l’agréable surprise d’en voir enfin plus à la faveur du Nintendo Direct Partner Showcase d’il y a quelques jours. Changement de décor cette fois puisque, comme son nom l’indique, Kyoto Xanadu se déroulera dans l’ancienne capitale nipponne dans un Japon alternatif où la ville n’a jamais perdu ce statut.

Persona non grata

Si vous n’avez jamais eu l’occasion au précédent épisode, on a affaire à un jeu de rôle japonais dans lequel on doit alterner entre l’exploration d’un donjon mystique et la gestion de notre vie estudiantine. Toute ressemblance avec une série bien connue d’Atlus est évidemment non fortuite. Kyoto Xanadu s’inspire allègrement de Persona, jusque dans la volonté des développeurs de nous proposer un habillage des menus stylisés, quoiqu’il ne faille ici pas être réfractaire au look chibi.

Là où Kyoto Xanadu se démarque, c’est dans son approche des combats. Lors des séquences d’exploration, le titre s’apparentera presque à un Metroidvania. Nos déplacements se feront dans une vue de côté et différentes capacités seront mises à disposition pour affronter les ennemis et progresser dans le donjon. Des phases en 2D qui rappelleront aux plus anciens les prémices de la saga, comme avec Faxanadu sur NES. Mais lorsque viendra l’affrontement contre le boss de la zone, l’angle changera et on se retrouvera dans un action-RPG traditionnel plus proche de ce que Falcom a l’habitude de nous proposer avec ses séries phares, Ys et The Legend of Heroes.

Et si nous sommes toujours amateurs de ces titres (on trépigne déjà en attendant Trails in the Sky Second Chapter à l’automne prochain), ca fait du bien de voir le développeur japonais nous proposer une autre licence, et, à fortiori, une nouvelle formule de jeu. Bien sûr, on ne s’attend pas à un titre pouvant rivaliser avec les meilleurs représentant du genre (Persona 5 et Metaphor: ReFantazio en tête) mais, au vu de la progression du studio qui arrive désormais à nous proposer d’excellents jeux malgré un budget serré, on peut être optimiste quant au résultat final. Aucune information cependant sur son éventuelle localisation en français.

Le site officiel nous offre aussi un aperçu supplémentaire sur l’ambiance musicale du titre et sa mise en scène qui s’annonce plus ambitieuse que jamais pour le studio. Et les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, on sait déjà que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de nous plonger dans cette aventure puisque Kyoto Xanadu est annoncé pour paraître dès cet été, sans plus de précision néanmoins, sur Switch 1 et 2, PS5 et PC.