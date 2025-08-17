Trails in the Sky 1st Chapter – GungHo et Falcom en difficulté

La série des Trails, composée actuellement de douze opus canoniques, fera son retour le 19 septembre prochain via un remake du premier épisode, Trails in the Sky 1st Chapter. Pourtant, ce retour aux sources est loin d’être innocent : entre un contexte assez décevant pour Falcom et des pratiques douteuses côté GungHo, ce remake n’est peut-être pas de bon augure.

Un renouveau pour la série des Trails ?

On pourrait considérer ce remake comme un moyen pour Nihon Falcom de toucher un nouveau public, de proposer une nouvelle porte d’entrée à la saga alors que les ventes se font de moins en moins éclatantes au fil des opus. En effet, la version japonaise de Trails Beyond the Horizon (sortie le 26 septembre 2024) ne s’était écoulée qu’à environ 47 000 exemplaires lors de la première semaine ; il s’agit de la pire performance depuis le début de la saga.

Et pour toucher cette audience, Falcom a vu les choses en grand en proposant un remake complet du premier jeu, à défaut de simplement offrir un remaster en HD. Nouveau système de combat, monde entièrement en 3D, doublage en japonais et en anglais ainsi qu’une traduction en français et en allemand : voilà les propositions majeures de ce remake de Trails in the Sky.

Cependant, un détail fait peur dans tous ces éléments : la traduction. Il y a un peu moins d’un an, le président de Nihon Falcom, Toshihiro Kondo, avait été interviewé par le site japonais 4Gamer, dans lequel il avait avoué être ouvert à l’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de traduction de leurs jeux.

En effet, selon lui, effectuer un premier jet par I.A. avant d’en faire une correction par des traducteurs humains permettrait de gagner du temps et donc de sortir les versions internationales de leurs jeux dans une fenêtre de six mois après la sortie japonaise. Trails in the Sky 1st Chapter sortant le même jour au Japon et à l’international, le doute quant à l’utilisation de l’I.A. dans sa traduction, notamment en français, est hélas permis.

Du détournement de fonds chez GungHo ?

GungHo Online Entertainment, qui s’occupe de l’édition du jeu en Amérique du Nord, est par ailleurs sous le feu des projecteurs depuis quelques jours, et pour cause : un de leurs employés les plus haut placés a été licencié le 24 juillet pour cause de détournement de fonds d’une valeur approximative de 246 millions de yen, soit environ 1.429 millions d’euros.

GungHo a par ailleurs annoncé mettre en place des mesures pour éviter que cela ne se reproduise ; cela passera par l’amélioration du contrôle interne, ainsi que par la diminution des salaires de cinq directeurs, dont le PDG de l’entreprise. Même si la somme détournée paraît importante, l’entreprise a fait savoir dans son communiqué que l’impact sur les résultats fiscaux était négligeable ; cela ne devrait pas non plus causer du tort à la sortie de Trails in the Sky 1st Chapter.

Cependant, toutes les craintes ne sont pas levées. Si ce remake suit l’intrigue du jeu original à la lettre, il y a fort à parier que l’histoire du chapitre Liberl, composé des trois jeux Trails in the Sky, sera loin d’être terminée avec ce premier jeu. Pourtant, Nihon Falcom n’a pas encore annoncé la mise en chantier d’un second remake ; tout semble dépendre des résultats du premier. Et comme nous le disions précédemment, Falcom a besoin d’attirer de nouveaux joueurs.

Compte tenu des résultats récents de la série, ce Trails in the Sky 1st Chapter est la dernière chance pour Nihon Falcom d’attirer un nouveau public, mais c’est aussi une épée à double tranchant. Si cet épisode est un échec, l’avenir de la série en sera compromis et les quelques nouveaux fans ayant été conquis par ce remake devront ensuite rétropédaler et jouer aux versions originales, de quoi en rebuter plus d’un.

En somme, même si ce remake semble être être sur la bonne voie, la situation actuelle est trop tendue pour que l’on soit certain de son succès : les conséquences pourraient être très néfastes pour Nihon Falcom et l’avenir des Trails en cas d’échec commercial.