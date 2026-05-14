Pearl Abyss – Le studio de Crimson Desert aborde l’avenir avec quiétude

Actuellement en pleine lumière avec Crimson Desert, Pearl Abyss s’est prêté comme de juste à l’exercice qui occupe tous les noms de l’industrie : l’établissement de son bilan financier du premier trimestre de l’année. Et si cette occasion a en toute logique permis à l’entreprise d’agiter quelques chiffres, elle a également favorisé la mise en valeur de titres futurs.

La bombe Crimson Desert

Mais, avant de les évoquer, revenons à Crimson Desert. Sans surprise, le jeu s’est imposé comme la colonne vertébrale de la société, faisant monter ses statistiques à des niveaux considérables. C’est par exemple un chiffre d’affaires qui s’évalue à 188 millions d’euros et un bénéfice opérationnel qui touche à une augmentation de plus 2 584% par rapport à l’année précédente.

Le titre sorti en février dernier a donc totalement dynamiser l’activité de Pearl Abyss. Surtout au cours du premier mois d’exploitation où le jeu, aujourd’hui vendu à plus de 5 millions d’exemplaires, a amassé une recette s’élevant à 152 millions d’euros. Un résultat qui, toujours selon les chiffres, tire son plus gros potentiel du marché occidental. Pour cause, 80% des ventes ont été réalisées en Amérique du Nord et en Europe.

Tout va pour le mieux. Pearl Abyss estime qu’à la fin de l’activité annuelle, le titre aura engrangé un chiffre d’affaires se situant en 368 et 410 millions d’euros. Ce qui porte à croire qu’il n’y a aucune crainte quant à une perte d’intérêt autour du titre. Et pour cela, le studio coréen a certains projets en tête et compte étendre l’univers de sa licence avec l’apport de DLC.

Ainsi, Crimson Desert est devenu le fer de lance de Pearl Abyss, prenant dans la foulée le pas sur un Black Desert vieillissant. En tout cas, les chiffres le concernant appuient une (très) légère baisse de fréquentation (2% en moins sur l’année dernière). Néanmoins, ce nouveau phénomène pourrait-il plus qu’un effet de mode ? Traversera-t-il le temps avec succès ?

Retour sur Plan 8 et DokeV

Quelle que soit la réponse, Crimson Desert aura certainement eu un rôle considérable pour la suite qui se prépare. Une suite qui, par ailleurs, n’est pas nouvelle puisqu’elle s’appuiera sur des titres déjà annoncés il y a plusieurs années. Un long moment sans nouvelle qui aura probablement instillé le doute dans la tête des joueurs.

Le premier, Plan 8, est un shooter multijoueur dont on ne sait strictement rien, même s’il a déjà eu droit à un trailer. Le second, DokeV, est un peu dans le même cas : une apparition en 2019 avec une vidéo qui donne le ton et puis silence. Toutefois, ce n’est qu’une question de temps avant que l’on ait un peu plus de nouvelles : le jeu entre actuellement en phase de pré-production et, ce faisant, devient désormais la priorité du studio.

Et si on peut rien dire de plus à son sujet, on peut néanmoins éprouver une certaine impatience. Son univers coloré décrit comme un Pokémon-like promet en effet quelque chose de rafraichissant. Il faudra attendre jusqu’en 2028, comme l’a annoncé Pearl Abyss. Un délai d’un peu plus deux ans, qui, d’ailleurs, rythmera les autres publications de la société.