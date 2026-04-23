Crimson Desert – Un suivi exemplaire pour corriger un lancement précipité ?

Si l’effervescence autour de Crimson Desert est retombée depuis sa sortie, Pearl Abyss n’a pas lâché son bébé pour autant. Depuis le lancement, un bon nombre de mises à jour sont venues améliorer, corriger et enrichir le jeu. Crimson Desert présente des qualités indéniables, mais semblait encore en phase de rodage tant certaines corrections relevaient d’une logique élémentaire, pourtant bien absente au départ.

L’avantage pour un studio de cette envergure, habitué au rythme soutenu des mises à jour d’un MMORPG, c’est une capacité à réagir rapidement. Mais ce rythme soulève aussi l’éternelle question : pourquoi avoir sorti le titre aussi tôt, avec un manque flagrant de retours externes pour orienter les équipes ?

Une équipe en apprentissage ?

Au vu de tout ce que le titre propose, un travail colossal a clairement été accompli, et l’immensité du monde doit beaucoup à une solide expérience du MMORPG. Mais il manquait sûrement des regards extérieurs au projet pour aider les équipes à se concentrer sur des aspects qui semblent acquis depuis des décennies dans d’autres titres. Adapter un MMORPG en jeu solo n’est pas une mince affaire.

La mise à jour sortie aujourd’hui l’illustre bien, avec plusieurs ajouts intéressants, voire indispensables. Un système de difficulté a été intégré au jeu, chose pourtant basique dans un RPG. De nouvelles compétences font leur apparition, avec des améliorations du système de logement et de stockage. Des corrections techniques et visuelles améliorent la qualité globale, avec un meilleur rendu des environnements, des éclairages et textures améliorés. Du contenu inédit fait également son apparition, comme des animaux à recruter. La liste est longue et témoigne d’un suivi sérieux mais aussi d’un manque flagrant de temps pour les équipes avant la sortie initiale du jeu.

Si certaines lacunes venaient sans doute d’un manque de recul, il est clair que certains ajouts étaient prévus initialement avant d’être écartés pour tenir les délais. Ce suivi n’est pas sans rappeler celui de No Man’s Sky, mais à la différence d’Hello Games, le problème initial de Crimson Desert semble être une absence de retours utilisateurs objectifs, comme si les playtests avaient été menés par des personnes trop proches du projet. Le jeu était loin d’être mauvais à sa sortie, mais voir un mode de difficulté arriver un mois après le lancement reste étonnant. En tout cas, l’aventure continue, et si cette dynamique se maintient, une version bien plus aboutie du titre pourrait finir par voir le jour.