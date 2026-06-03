Marvel’s Wolverine – Jean Grey et les combats à l’honneur

Lors du State of Play d’hier soir, Insomniac Games a diffusé une longue séquence de gameplay pour son prochain titre, Marvel’s Wolverine, dont la sortie est prévue le 15 septembre 2026. L’occasion de découvrir le système de combat du jeu, ainsi que la présence de Jean Grey.

Des combats bien sanglants, bien classiques

Du côté du système de combat, Insomniac s’appuie sur son expertise. On y retrouve la patte dynamique qui a fait le succès de Marvel’s Spider-Man, mêlant combos au corps-à-corps, esquives, contres et finish moves spectaculaires.

Cependant, la formule a évidemment été adaptée au mutant griffu, faisant la part belle au sang et aux démembrements, notamment face aux Reavers, des mercenaires lourdement bardés d’implants cybernétiques.

Les interactions spontanées avec le décor sont également de la partie, permettant par exemple de voir Logan balancer un ennemi sur un monte-charge.

Wolverine étant célèbre pour son immortalité et son facteur guérisseur, les développeurs ont dû faire preuve d’ingéniosité pour conserver un véritable enjeu manette en main. Le personnage dispose donc d’une barre de vie classique.

Les attaques, parades et éliminations viendront remplir une jauge de rage divisée en trois paliers. Si Logan se retrouve aux portes de la mort, il pourra puiser dans cette jauge pour déclencher un « Baroud d’honneur », activant ainsi sa régénération. En revanche, si la jauge est vide au moment du coup de grâce, ce sera le game over.

Si cette jauge de rage atteint son niveau maximum (niveau 3), Wolverine bascule dans une explosion de violence inarrêtable. Pour appuyer la frénésie du moment, le jeu adoptera alors un filtre monochrome, directement inspiré des comics Black, White & Blood.

Jean Grey à la rescousse

Le scénario de cette séquence nous plonge sur la piste d’un groupe de mutants capturés par les mercenaires de Bolivar Trask, un industriel convaincu de la supériorité de la race humaine. Dans cette opération de sauvetage lancée à grands coups de griffes en adamantium, Wolverine n’est pas seul : il est assisté par Jean Grey. Bien qu’elle ne soit pas jouable, la puissante télékinésiste vient prêter main-forte à Logan en oblitérant certaines cibles et en créant des ouvertures pour des attaques combinées dévastatrices.

L’intrigue tournera autour de la survie des mutants, poussant Logan à réintégrer la Team X, une unité d’intervention qu’il avait quittée trois ans auparavant. D’autres séquences d’action à grand spectacle ont été dévoilées, à l’image d’une course-poursuite à moto explosive sur l’autoroute, pour rester dans la patte cinématographique des dernières grosses productions PlayStation.

Enfin, Insomniac Games a distillé quelques clins d’œil pour les fans de l’univers Marvel. La fin de la bande-annonce tease l’apparition d’autres figures emblématiques, dont Dents-de-Sabre.