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Marvel’s Wolverine – Jean Grey et les combats à l’honneur

Image du nouveau trailer de Marvel's Wolverine

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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