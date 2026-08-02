Netflix et Unity scellent leur alliance, bientôt aussi facile de jouer que de zapper ?

Le 30 juillet 2026, Unity officialise un support moteur dédié à Netflix Games. Netflix veut ancrer le jeu dans le salon, et Unity veut s’imposer comme l’outil par défaut de cette montée en puissance. Avec plus de 120 titres au catalogue et une stratégie qui pousse résolument vers les écrans du salon, le géant du streaming a besoin de verrouiller des infrastructures solides.

Le dispositif promet aux studios partenaires de concevoir une fois et de déployer sur mobile, tablette et téléviseur connecté en simultané. Des optimisations spécifiques à l’infrastructure cloud de Netflix visent à réduire les temps de chargement et à fluidifier le parcours entre la navigation et le lancement de l’app. Sur le papier, c’est du confort pour les développeur·euses. Dans les faits, c’est un pipeline calibré sur une seule plateforme, et donc un verrou technique qui se referme doucement.

La collaboration n’est pas nouvelle : Unhinged, Black Mirror: Thronglets, Squid Game: Unleashed, le Minigolf mêlant Stranger Things, Bridgerton et Squid Game, une part significative du catalogue récent repose déjà sur Unity. Netflix possède même son propre studio interne, Night School Studio, qui vante notamment le moteur physique d’Unity pour prototyper rapidement ses idées.

Ce qui distingue Netflix Games, c’est aussi ce qu’il exclut : pas de microtransactions, pas de publicité. Un modèle atypique dans un secteur obsédé par la monétisation agressive, et un argument de vente pour Unity, qui y gagne une présence renforcée dans un écosystème relativement cadré.

Le fantôme du runtime fee

L’annonce intervient neuf jours après la présentation de Unity 7 lors de l’Unite Seoul, dont une bêta est attendue pour le début de l’année 2027. Adam Smith, vice-président senior chargé des produits chez Unity, promet une transition sans rupture d’architecture. Rassurant pour les studios traumatisés par la polémique du runtime fee. Moins rassurant pour qui observe la tendance : plus Netflix produit, plus Unity devient l’infrastructure par défaut, et plus il coûte cher de s’en échapper.

Netflix ne cherche pas à devenir Steam, il veut que jouer ressemble à zapper. Unity, de son côté, cherche des clients stables après des années tumultueuses. Chacun y trouve son compte, sauf celles et ceux qui rêvent encore d’un marché où plusieurs moteurs et plusieurs modèles de distribution coexistent.