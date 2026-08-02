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Netflix et Unity scellent leur alliance, bientôt aussi facile de jouer que de zapper ?

Unity netflix partenariat

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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