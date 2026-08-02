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Silent Hill: Townfall – Les développeurs lèvent le brouillard, sans dissiper le mythe

Capture d'écran Silent Hill Townfall

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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