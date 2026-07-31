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Le CNJV planche sur la musique du jeu vidéo, à l’heure où le patrimoine physique s’efface

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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