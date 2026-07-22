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Sony ne tue pas le disque, il achève de nous déposséder

fin du physique sony playstation

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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