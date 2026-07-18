La PS6 sera-t-elle d’abord une console portable ? Les indices s’accumulent

Lors d’une réunion investisseurs tenue début juin, le PDG de Sony Interactive Entertainment a distillé une série de remarques qui, relues à la lumière de l’abandon annoncé du disque, laissent penser que la prochaine génération pourrait être pensée avant tout comme portable.

Le salon, un dogme de plus en plus remis en question

Nishino Hideaki l’a répété à plusieurs reprises : le salon ne serait plus l’environnement de référence pour la future plateforme. La PS Portal, présentée comme la preuve que les joueur·euses ont déjà pris l’habitude de jouer hors de chez eux, sert d’exemple. Mais ce n’est pas un cas isolé : à une autre question, portant sur le retour des joueur·euses parti·es sur PC pendant la pandémie, la réponse de Sony allait dans le même sens, avec la volonté assumée de sortir la marque de l’image du canapé face à la télévision.

De quoi laisser penser que cette formulation n’a rien d’un hasard de communication, mais constitue bien un axe stratégique martelé à plusieurs reprises au cours de l’entretien. Sony a d’ailleurs pris soin d’écarter l’hypothèse d’un streaming cloud généralisé sur smartphones ou PC, jugé incapable de garantir une expérience à la hauteur avec un simple écran tactile ou un clavier et une souris. La marque semble vouloir un appareil dédié, doté de ses propres commandes, capable de délivrer une expérience fiable indépendamment de la qualité du réseau.

Reste une question que Sony n’a pas vraiment tranchée : si la future console de salon n’est plus la référence, quel sera son rôle ? Un simple complément haut de gamme, tandis que le véritable cœur de la stratégie se jouerait ailleurs, dans la poche des joueur·euses ?

La fiche technique prend forme

Du côté du matériel, les fuites commencent à se recouper avec des éléments vérifiables. Un correctif du kernel Linux évoque un troisième type de cœur pour l’architecture AMD Zen 6, taillé pour les tâches en arrière-plan et l’économie d’énergie. Une première confirmation indirecte, là où l’on ne disposait jusque-là que de rumeurs non sourcées. De quoi redonner du crédit aux spécifications qui circulent pour une PS6 portable : processeur Zen 6 hybride, puce graphique RDNA 5, et suffisamment de mémoire pour ne pas reproduire les limites qu’a connues la Xbox Series S face aux jeux gourmands de cette génération. Rien n’est toutefois confirmé du côté du constructeur.

Les pénuries de composants et l’envolée du prix de la mémoire pèseraient également sur le calendrier : la sortie de la console principale et de son éventuel compagnon portable serait désormais espérée pour 2028, plutôt que 2027 comme certains l’envisageaient. Un décalage qui nourrit aussi la question du prix, que Sony n’élude pas totalement : pas question de vendre à perte, et les hausses déjà appliquées hors du Japon ne semblent pas près de s’arrêter. Des versions d’entrée de gamme, plus légères et tournées vers le cloud, pourraient venir compléter l’offre afin de ne pas fermer la porte aux joueur·euses les moins fortuné·es.

Rien de tout cela ne constitue une confirmation officielle, Sony reste bien trop rodé à l’exercice pour lâcher une annonce entre deux lignes de langue de bois financière. Mais à additionner la disparition programmée du disque, l’insistance à vanter la PS Portal comme mode de vie plutôt que comme gadget, et des fuites matérielles qui commencent à trouver des appuis techniques vérifiables, difficile de croire encore à une totale coïncidence.