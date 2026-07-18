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La PS6 sera-t-elle d’abord une console portable ? Les indices s’accumulent

PS6 console portable rumeurs

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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