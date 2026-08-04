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Après la Xbox originale, Microsoft viserait la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 sur PC

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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