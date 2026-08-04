Après la Xbox originale, Microsoft viserait la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 sur PC

Un document interne de Microsoft, rapporté par The Verge, confirme ce que la stratégie Xbox laissait deviner depuis des mois : après avoir ouvert la rétrocompatibilité PC à quatre titres de la première Xbox (Blinx, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies, Fuzion Frenzy), la firme y détaillerait déjà la suite logique, celle des jeux Xbox 360, tout en évoquant un déploiement complet du programme Xbox original dès octobre. À la clé, potentiellement plus de 2 000 titres jouables sur PC, en plus des consoles Xbox classiques.

Le principe reste le même que pour le catalogue Xbox original : les studios pourront choisir, au cas par cas, de rendre leurs jeux 360 rétrocompatibles sur PC, sur des machines hybrides comme la ROG Xbox Ally X, et sur la prochaine console Project Helix, dont la conception, très proche de celle d’un PC classique, laisse entrevoir un pan entier de la stratégie Xbox à venir.

Les développeur·euses garderont la main sur le prix et sur une éventuelle disponibilité via le Game Pass. Un déploiement encore lointain, annoncé comme progressif entre 2027 et 2028, mais qui dessine déjà les contours d’un immense catalogue rétrocompatible, capable de faire tourner deux générations de jeux Xbox sur du matériel qui n’existait pas lors de leur sortie.

La revanche de Xbox sur l’E3 2013 ?

Le même document évoque aussi un programme « disque vers numérique », qui permettrait aux propriétaires de jeux Xbox One et Series X en boîte d’obtenir une licence numérique du titre, utilisable ensuite sur l’ensemble de leurs appareils Xbox. Sur le papier, une bonne nouvelle pour la préservation et le confort d’usage.

La fonctionnalité prendrait en charge la revente du disque, mais couperait dans la foulée l’accès numérique de l’ancien propriétaire dès la cession du jeu. Le disque se transformerait-il en simple clé d’activation pour une seule personne à la fois ? Une manière habile de continuer à contrôler l’accès tout en donnant l’impression de préserver l’ancien modèle. Reste que ce programme, initialement prévu en bêta dès juillet, a déjà pris du retard.

Cette accumulation de rétrocompatibilité tous azimuts détonne avec le tour de vis assumé par la direction de Xbox depuis la fin de l’ère généreuse du Game Pass. Drôle de générosité sélective : ressusciter le passé ne coûte visiblement pas grand-chose, financer l’avenir un peu plus.