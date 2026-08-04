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Faut-il vraiment défendre le format physique ?

Une montagne de jeux vidéo au format physique. Autant de cale-portes une fois les serveurs éteints ?

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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