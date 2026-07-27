tt

Fin du support physique sur PlayStation – Pourquoi la comparaison avec le PC n’a aucun sens

Comparaison PS Store et Steam après la fin du physique chez PlayStation

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires

Test Splatoon Raiders – Lever l’encre pour l’aventure

Test Fading Echo – Un si beau canevas décoloré par la confusion

Test The Mermaid Mask – Nautilus en bois, enquête en béton

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026