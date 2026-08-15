Netflix s’éloigne encore un peu plus du jeu vidéo

Il est difficile de saisir les ambitions de Netflix dans le domaine vidéoludique. Un jour, la société semble tout à fait enthousiaste. Puis, quelque temps après, l’actualité rend compte d’une situation à l’opposé. Un peu comme actuellement avec les annonces funestes prononcées contre deux studios, qui voient alors leur avenir désormais annihilé.

La fin de Night School

En 2016, Night School Studio donnait naissance à Oxenfree, un jeu où le mystère régnait en maître. C’est lui qui fit le succès de l’entreprise, au point de lui donner de la visibilité auprès de certains investisseurs. Netflix, qui était de ceux-là, racheta ainsi le studio en 2021. Sous sa tutelle naquit la suite du premier titre cité : Oxenfree II : Lost Signals qui, d’ailleurs, a été plutôt bien accueilli par les joueurs.

Après celui-ci, il aura fallu attendre trois ans pour voir apparaître une nouvelle production signée Night School avec la parution un peu surprenante de Unhinged (ou Détraqué pour le titre français). Pour cause, il s’agissait moins d’un jeu qu’une sorte d’épisode interactif d’une durée de moins d’une heure où le spectateur pouvait décider du sort des protagonistes.

Une sortie qui réunissait, selon la communication officielle parue en juin, un nombre satisfaisant de curieux. Sur la base des propos partagés, les chiffres effectués paraissaient effectivement solides. Mais, tout comme un certain FIFA World Cup Launch Edition dont les équipes ont elles été affectées par des licenciements, il faut croire qu’il ne s’agit pas là d’un argument suffisant pour maintenir l’existence du studio.

L’adieu au jeu vidéo ?

Ainsi nous assistons encore une fois à la mise à mort d’un studio par un géant. Une chose de plus en plus courante et nullement étonnante. Preuve en est : Night School partage le même sort avec Moonloot Games. Une société basée à Helsinki et fondée en 2022 par Netflix. Elle était destinée à produire des jeux mobiles, mais, depuis sa date de création, rien n’avait été réalisé.

Avec ces dernières fermetures, Netflix poursuit une action entamée il y a quelques temps déjà. En 2024, l’entreprise fermait Team Blue, une équipe composée d’anciens d’Activision Blizzard et dont l’objectif était la création d’un titre multijoueur. Et, une année après, elle vendait Spry Fox. Résultat : aujourd’hui, en août 2026, Next Game est maintenant le seul studio interne de Netflix encore maintenu.

Par cette nouvelle action, Netflix semble donc définitivement affirmer ce que l’on sait plus ou moins : le jeu vidéo n’est définitivement plus l’une de ses préoccupations. Était-ce simplement un effet de mode ? Ou est-ce tout bonnement coûteux ? Quoi qu’il en soit, la firme ne s’écarte toutefois pas totalement du monde du jeu vidéo. Cependant, elle le fera certainement à distance, comme on l’a vu récemment avec le dernier partenariat avec Rockstar.