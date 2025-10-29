Amazon sacrifie ses studios de jeux dans sa course à l’IA

Le géant Amazon a annoncé une vague massive de 14 000 licenciements à travers ses différentes divisions mondiales. Une restructuration drastique justifiée par une volonté de se concentrer sur la course à l’intelligence artificielle, qui s’est d’ailleurs accompagnée de l’annonce d’un investissement de cinq milliards de dollars en Corée du Sud d’ici 2031.

Cette vague de « départs » n’épargne malheureusement pas sa branche jeu vidéo. D’après Bloomberg, Amazon Game Studios (AGS) est durement touché, comme le confirme un mémo interne de Steven Boom, vice-président de la branche :

“Bien que nous soyons fiers de nos succès dans le développement et l’édition de jeux AAA en interne, nous avons pris la difficile décision d’arrêter une partie significative de nos activités de développement, particulièrement concernant les MMO, au sein d’Amazon Game Studios. Ces changements impliquent des réductions d’effectifs significatives dans nos studios d’Irvine et de San Diego, ainsi qu’au sein de notre équipe d’édition centrale.”

New World et Le Seigneur des Anneaux touchés

Si le mémo ne donne pas de chiffres précis, les publications des développeurs concernés sur les réseaux sociaux permettent d’identifier les projets concernés. Deux équipes semblent particulièrement visées : celle du MMO New World et celle travaillant sur le très attendu projet de MMO Le Seigneur des Anneaux. Ashleigh Amrine, ingénieure chez AGS, l’a confirmé sur LinkedIn :

“Je fais partie des licenciements d’Amazon Games, avec mes talentueux pairs travaillant sur New World et notre jeu Le Seigneur des Anneaux.”

Une stratégie jeu vidéo en dents de scie, et dans le flou

Arrivé rempli d’ambitions colossales dans le monde du jeu vidéo, Amazon a du mal à concrétiser ses projets, et semble même changer son fusil d’épaule, affichant désormais d’autres priorités. Cette annonce s’ajoute à une longue liste d’échecs et d’annulations : on se souvient de Crucible, abandonné seulement cinq mois après sa sortie en 2020, ou encore d’un premier projet de MMO Le Seigneur des Anneaux qui avait déjà été annulé par le passé, à la suite d’un conflit avec Tencent.

Aujourd’hui, le dernier projet majeur encore visible et activement promu par Amazon Games reste l’édition du futur jeu Tomb Raider, développé par Crystal Dynamics, dont les dernières nouvelles commencent à dater. Une nouvelle fois, l’avenir de la branche jeu vidéo du géant américain semble bien incertain, et c’est encore un coup de plus porté aux gens qui portent cette industrie, et qui n’ont pas besoin de ça.