Crise de la RAM – Xbox remet à plat le projet Helix. Vers une console en kit ?

On s’en doutait un peu après avoir assisté à un Xbox Games Showcase où la « next gen » était complètement absente, mais également parce que le programme présentait un calendrier de sorties relativement étendu, qui ne laissait pas imaginer l’arrivée prochaine d’une nouvelle console. Et bien qu’AMD avait laissé entendre que les Xbox Helix (le nom provisoire des prochaines consoles de Microsoft) pourraient sortir dès l’année prochaine, Matthew Ball, cadre en charge de la stratégie chez Xbox, a évoqué la nécessité de « tout repenser ».

C’est lors d’une intervention dans le cadre du Summer Game Fest que Matthew Ball s’est exprimé sur l’avenir d’Xbox. Il a notamment reconnu que l’explosion du prix du Game Pass avait fait fuir les joueurs en masse, et que le retour aux exclusivités allait venir « valider l’investissement historique » des joueurs dans la plateforme.

Mais surtout, Ball a évoqué l’avenir de la marque et le prochain modèle de console. S’il rappelle l’engagement de Microsoft à sortir une console next gen, il évoque aussi les problèmes entraînés par la crise des composants :

« La crise ne faiblit pas. La fenêtre dans laquelle nous et les autres acteurs devons travailler s’allonge et crée de nouvelles contraintes que nous devons prendre en compte. Nous travaillons très dur à tout repenser autour du projet Helix, une console que nous sommes toujours engagés à livrer. Nous avons conscience de ce que la société doit faire évoluer pour que cela reste abordable et flexible. Nous travaillons dur à repenser ce que doit être une console, non pas d’une façon excluante, mais d’une façon additive avec à l’esprit cette crise qui pourrait avoir encore des effets pour 24 ou 36 mois »

Le constat est partagé par de nombreux observateurs : la crise de la RAM et du stockage ne devrait pas trouver d’issue rapide, et le marché rester perturbé pour au moins les deux années à venir.

Cependant, Matthew Ball évoque la volonté de Microsoft de rester « abordable et flexible », et, pour ce faire, la nécessité d’une console « repensée ». Difficile d’en déduire quoi que ce soit, si ce n’est que la date de sortie envisagée à probablement été reculée – ce qui expliquerait l’absence totale de mention du projet Helix dans le dernier Xbox Games Showcase, malgré le fait que la communication sur cette prochaine console semblait avoir démarré.

La puissance en option

« Abordable et flexible », c’est peut-être la description d’une console « en kit » que certains imaginent déjà, livrée avec le minimum de mémoire vive et de stockage, libre aux joueurs ensuite de muscler leur machine selon leurs envies… et leurs moyens ? Une idée qui colle avec celle que la prochaine Xbox sera plus proche que jamais d’un PC, qui colle aussi avec les déclarations d’Asha Sharma, PDG d’Xbox, au média Fortune :

« Je crois que nous devons penser différemment concernant la mémoire vive et le stockage. Nous allons devoir mettre en œuvre de nouvelle technique pour les comprimer. Nous allons devoir offrir la liberté aux clients de choisir des niveaux de stockages flexibles, et nous allons devoir offrir de nouveaux types de jeux qui fonctionneront sur ce type de machines plus flexibles »

On ne sait pas encore à quel niveau les joueurs paieront la facture de cette console « repensée », mais on apprend aujourd’hui par le biais d’une indiscrétion de Jason Schreier que les salariés de Microsoft vont, eux, hélas être (encore) l’une des variables d’ajustement : Microsoft prévoirait en effet une nouvelle vague de licenciements pour dès la fin du mois, tout pile un an après la vague massive de 9000 personnes renvoyées l’été dernier.