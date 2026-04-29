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Crise de la RAM – Et si la next gen était rétro ?

la crise de la RAM pourrait provoquer un retour en arrière techno pour la next gen

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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